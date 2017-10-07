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Энергетическая революция сегодня
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Happening: A Clean Energy Revolution

Энергетическая революция сегодня, 2017

2017 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Могут ли альтернативные источники заменить ископаемое топливо и обеспечить энергией весь мир? В поисках ответа режиссёр фильма отправляется в путешествие. Это удивительная одиссея по Соединенным Штатам познакомит режиссера и нас с предпринимателями, общественными деятелями и обычными гражданами, которые выступают первопроходцами в использовании экологически чистых энергетических решений. Несмотря на часто не самые благоприятные условия и различные препятствия, у этих людей успешно получается создавать новые рабочие места, при этом неплохо зарабатывать и делать жизнь американцев здоровее. Документальный фильм реалистично и доступно, на примерах объясняет новаторские технологии в области возобновляемых источников энергии, дающих надежду на светлое будущее.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 7 октября 2017
Возраст 16+
Постер фильма Энергетическая революция сегодня 2 постера
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