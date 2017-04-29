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Крис Гезерд: Карьера самоубийцы
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Chris Gethard: Career Suicide

Крис Гезерд: Карьера самоубийцы, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

В своем жизнеутверждающем стендапе Гетард буквально до боли честно рассуждает о депрессии, алкоголизме, попытках суицида и других “веселых” жизненных испытаниях. Это откровенный монолог о пережитом опыте психического расстройства, об этических проблемах психиатрии и о том, как выдумать смысл в нашем бессмысленном мире. Кто-то скажет, что шутить по поводу депрессии – бессердечно, но у одного из самых неординарных комиков на этот счет иное мнение: «Пришла пора хорошенько пройтись по этим закрытым темам, чтобы мы наконец-то перестали стыдиться и открыто заговорили на них».

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 21 февраля 2018
Премьера в мире 29 апреля 2017
Постер фильма Крис Гезерд: Карьера самоубийцы 2 постера
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