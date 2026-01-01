Меню
Награды и номинации фильма Унесенные
Награды и номинации фильма Унесенные 2002
Золотая малина 2003
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Худший фильм за прошедшее десятилетие
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая "драма" за первые 25 лет
Номинант
