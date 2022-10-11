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Лекарство для Веры
Отзывы о фильме «Лекарство для Веры»
Лекарство для Веры
2022 / Беларусь
Трейлер
9.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 9.2
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Tatyana Kobseva Кобзева
11 октября 2022, 09:35
Фильм - повод для многих к размышлению
11 октября 2022, 09:35
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