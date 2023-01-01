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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Клеопатра
Cleopatra
Клеопатра,
США
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биография
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О фильме
Биография знаменитой египетской царицы.
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Премьера в мире
1 января 2023
Режиссер
Кари Скоглэнд
В ролях
Галь Гадот
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Не только сексуальная, но и умная: Галь Гадот рассказала, какой будет Клеопатра в ее исполнении
Актриса обещает, что байопик станет прославлением египетской царицы.
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6 января 2022 10:29
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