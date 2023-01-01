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Киноафиша Фильмы Клеопатра
Cleopatra

Клеопатра,

США
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О фильме

Биография знаменитой египетской царицы.

Премьера в мире 1 января 2023
Режиссер
Кари Скоглэнд
В ролях
Галь Гадот
Галь Гадот
Все актеры и съемочная группа
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Не только сексуальная, но и умная: Галь Гадот рассказала, какой будет Клеопатра в ее исполнении Актриса обещает, что байопик станет прославлением египетской царицы. 
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6 января 2022 10:29
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