Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Уроки итальянского
Уроки итальянского, 2021: актеры и роли
Italian Studies
Уроки итальянского
2021 / США
Смотреть трейлер
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Уроки итальянского, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Леон
Adam Leon
В ролях
Ванесса Кирби
Vanessa Kirby
Дэвид Аджала
David Ajala
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Рецензия
Отзывы
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Дурные деньги
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, комедия, драма
Иван Семенов: Большой поход
Отзывы
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Школа Магических Зверей: Тайна Подземелья
Отзывы
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Судзумэ, закрывающая двери
Рецензия
Отзывы
2022, Япония, аниме , драма
Гардемарины 1787. Мир
Отзывы
2023, Россия, приключения, исторический
Related video
Опер Гнездилов из «Пса» урвал красотку: если вы смотрели «Великолепный век», то знаете актрису
Совершенно не похож на отца: народ ахнул, увидев повзрослевшего сына Агибаловой и Кузина
Разогнал всех: Тарзан неожиданно повел себя на похоронах
Взял лучшее от родителей: как выглядит сын звезды «Сватов» и Татьяны Васильевой
Дожившая до 103 лет россиянка раскрыла секрет долголетия: доступно каждому
Шоу «Три аккорда» должны вернуть в эфир только с одним условием: народ в ужасе
Ради «Селесты» люди бросали все дела: что время сотворило с главной звездой сериала
Не Саша и не Александра: вот как Пахмутову называют только самые близкие
«Лупил как сидорову козу»: от этих откровений Эдиты Пьехи волосы встают дыбом
Доходило до драк: Гундареву неспроста ненавидели многие женщины
Убил человека и едва не стал инвалидом: как живет и выглядит пухлый плохиш из «Ералаша»
Каждой женщине нужно прочитать эту цитату Чуриковой о красоте: не в бровь, а в глаз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить