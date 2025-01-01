В дом Уналов проникнет еще одна опасная женщина: в Сети появились новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета»

Наконец-то и Чоппер появится: что известно о 2 сезоне нашумевшего хита Netflix «Ван Пис»

Просто взять и включить сериал нельзя: рассказываем, как смотреть «Клуб Винкс» так, чтобы ничего не упустить

90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым

Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)

Хвостатая гостья из будущего: в одном из лучших фильмов Кубрика спустя полвека заметили уморительный ляп — и это ад перфекциониста

Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)

Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео)

«Стыдная комедия про рыжую ведьму»: современные зрители уже не боготворят «Великолепный век» — проблем слишком много, чтоб закрывать глаза

Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»