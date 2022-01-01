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Оператор службы спасения 112
Киноафиша Фильмы Оператор службы спасения 112

Оператор службы спасения 112,

Россия
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О фильме

Фильм рассказывает нам непростую историю о тяжелой работе оператора службы спасения, Любы. Это ее первый рабочий день, к которому она готовилась долгие годы. Звонок. На другом конце провода до ужаса напуганная девочка, которая потерялась в зимнем лесу, и тело уже перестает ее слушаться. Невероятное самообладание, стрессоустойчивость, собранность и умение сохранять спокойствие  в критических ситуациях, не поддаваться собственным эмоциям – именно те качества, которые помогают операторам принимать верные решения. 

Режиссер
Николай Лобжанидзе
В ролях
Карина Мишулина
Дмитрий Орлов
Зоя Мансурова
Зоя Мансурова
Все актеры и съемочная группа
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