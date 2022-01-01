Оператор службы спасения 112,

Фильм рассказывает нам непростую историю о тяжелой работе оператора службы спасения, Любы. Это ее первый рабочий день, к которому она готовилась долгие годы. Звонок. На другом конце провода до ужаса напуганная девочка, которая потерялась в зимнем лесу, и тело уже перестает ее слушаться. Невероятное самообладание, стрессоустойчивость, собранность и умение сохранять спокойствие в критических ситуациях, не поддаваться собственным эмоциям – именно те качества, которые помогают операторам принимать верные решения.