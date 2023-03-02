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Нюрнберг
Отзывы о фильме «Нюрнберг»
Нюрнберг
2022 / Россия / Германия / Чехия / Великобритания
Трейлер
7.6
Оцените
119
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Нюрнберг»
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User
2 марта 2023, 21:23
Оценка
Очень хороший фильм👍🏻
2 марта 2023, 21:23
5
1
Ответить
Вероника Рахоля (Канцыр)
3 марта 2023, 16:07
Оценка
Всём советую к просмотру! 👍 до мурашек 🥺
3 марта 2023, 16:07
5
4
Ответить
Анастасия Муравьёва
3 марта 2023, 17:19
Оценка
Хорший КАЧЕСТВЕННЫЙ фильм.
Во всех отношениях.
Рекомендую к просмотру. Практически всем. Каждый(!) найдёт что-то особенно близкое для себя.
3 марта 2023, 17:19
5
4
Ответить
annatofi
3 марта 2023, 19:18
Оценка
Отличный фильм!!! Даже не ожидала!!!👍
Очень добротно снят, красивая картинка , визуал просто шикарный, интересный сюжет . Мне все понравилось, от сценария до подбора актеров. За такое кино вообще не стыдно. Очень качественно и интересно снято! Наши хорошо шагнули в этом направлении. Не знаю, какое чудо произошло. Видимо наконец- то талантливым режиссёрам дали зелёный свет.
Это не бестолковый Бондарчук какой- нибудь .😒
( Вообще, чисто случайно попали на этот фильм. По времени, подходил только он. И, нисколько с мужем не пожалели !)
Супер!!!
3 марта 2023, 19:18
8
3
Ответить
kimo777
3 марта 2023, 22:29
Оценка
Наверное этот фильм может быть полезен тем, кто вообще ничего не знает о нюрнбергском процессе. Выступления обвинителей, защитников, обвиняемых воссозданы, насколько я понимаю, с документальной точностью. И это единственный плюс.
Детективно-любовная линия, занимающая большую часть времени, откровенно слабая. Отношения между персонажами меняются с калейдоскопической быстротой и без понятной мотивации. Похоже на изложение содержания больного романа в журнальной статье.
Недавно посмотрел другой военный фильм, основанный на реальных событиях, - "Праведника" Урсуляка. Там герои (как "наши", так и враги) яркие и живые, а здесь - какие-то картонные. Увы, даже Миронов и Безруков не спасают.
3 марта 2023, 22:29
5
2
Ответить
Максим Рубанов
3 марта 2023, 23:37
Оценка
Трибунал в фильме задвинут на второй план.
По сути, просто послевоенный фильм о ликвидации банды.
Трибунал притянут видимо что бы денег дали.
3 марта 2023, 23:37
3
2
Ответить
Pavel.Rashchupkin
4 марта 2023, 14:41
Оценка
Слабый фильм,на один раз.
4 марта 2023, 14:41
3
3
Ответить
Вадим Некрасов
4 марта 2023, 21:24
Оценка
Тот, кто ждет от фильма исторических разоблачений или рассказа о том как прошел Нюрнбергский процесс может не смотреть этот фильм. Фильм не о процессе. Сюжет лишь вскользь затрагивает то что происходило на суде. Фильм в основном о любви с элементами детектива, Экшена и супегеройства. порой наивен и предсказуем, особенно в конце. Посмотреть можно один раз, второй смотреть уже не интересно, так как отсутствует философский смысл и в основном все строится на динамике и спецэффектах.
4 марта 2023, 21:24
5
2
Ответить
olgakraeva
4 марта 2023, 21:38
Оценка
Посмотрела фильм Нюрнберг.
Собственно, не поняла, о чем кино...?
О любви? О судебном процессе? О том, что никто не виноват?
Вот вышла с пустой головой с фильма. Экранные картинки красивы. Но почему-то не трогают мою душу. Не цепляют. Гениальна была только музыка Эдуарда Артёмьева.
Про музыку - лейтмотив с восходящими секстами - сначала большой, потом малой, очень напомнил мне начало песни \"Опять метель\". Музыканты меня поймут. Но это ли лишь первые такты музыки. Артёмьев гениален. Его музыка бесподобна. И к ней не требуются ни слова, ни какая-либо картинка в кадре. Музыка нпстолько самодостаточна...
И ещё произвели впечатление виды разрушенного немецкого города.
Но музыка затмила все. Абсолютно.
Ни игра Безрукова и Миронова, ни голос Машкова за кадром. Вот не торкнуло ничего. Сюжет, игра главных героев - тоже прошли мимо меня.
О том, кто предатель - было понятно сразу. Крыса с ухмылочкой) его Вы не пропустите.
Тема брата в фильме не раскрыта. Хотя, с этого начинается фильм. Наскальные рисунки брата-художника прекрасны. И все... Не понятно, почему герою-немцу было важно спасти брата главного героя... Эта тема не раскрыта. Снова осталась просто красивой фреской в фильме.
Единственная трогательная сцена, когда немка, в доме которой проживал герой, заплакала от бессилия... На золотые серёжки купила еды, сумку отобрали. Кушать нечего. И упавшая на пол крошка - это её скудная трапеза. Она тоже ни в чем не виновата. Лишь в том, что родилась её в то время и не в том месте... Это было искренне и жизненно.
Но, пожалуй, только этот эпизод.
4 марта 2023, 21:38
5
5
Ответить
amvrosenko.a.n07158019
5 марта 2023, 01:47
Оценка
Снято в целом неплохо, но честно говоря я ожидал большего от этого фильма. Сам процесс очень поверхностно показан в кино, а истории героев фильма слегка примитивны. Одноразовый фильм.
5 марта 2023, 01:47
3
2
Ответить
владимир ходыкин
5 марта 2023, 12:55
Оценка
Фильм военная драма толантливо снятый об историческом событии нашей страны и о подвиге наших предков боровшихся не только с врагом а в добавок с союзниками за право наказать преступников . Фильм снят талантливо и главное доходчиво для молодых людей которые забыли о страшных годах свалившихся на плечи советских людей . Может фильм заставит вспомнить и задуматься и проявить интерес к истории . Ведь народ не помнивший своего прошлого не имеет будушего. Идите семьёй берите детей подходяших по возрасту .
5 марта 2023, 12:55
6
2
Ответить
yura.chernikov.chernikov
6 марта 2023, 07:16
Оценка
Мне фильм не понравился вообще. Первые минут 70 можно было хоть как-то смотреть, потом стало вообще невозможно. Пришлось достать телефон и ближайшие минут 30 до конца фильма в нем сидеть.
6 марта 2023, 07:16
4
3
Ответить
Анна Малышева
6 марта 2023, 16:15
Фильм на троечку. Ждали нечто большего, сам процесс отодвинут на 2-ой план. Можно было какие-то военные хроники показать, раскрытие военных преступлений. Все очень сжато и скомкано. Любовная линия все перекрыла. К чему она была? Лучше бы эту Лену убили как предательницу, логичнее было бы. Были некоторые интересные моменты. Например, эпизод с Паулюсом, его подмена. А так фильм на раз.
6 марта 2023, 16:15
4
1
Ответить
Шамиль Омаров
7 марта 2023, 08:11
Оценка
9/10 фильм очень понравился не думал что он так мне залетит
7 марта 2023, 08:11
3
2
Ответить
daryachekmenyova
7 марта 2023, 19:38
Оценка
Очень достойный фильм! Было интересно посмотреть на необычную историю любви и Нюрнбергский процесс. Актеры хорошо играли
7 марта 2023, 19:38
1
2
Ответить
Марина Пурахина (Щукина)
8 марта 2023, 16:37
Оценка
Фильм очень понравился! До мурашек! Как тяжело досталась победа, как много погибло людей! Рекомендую.
8 марта 2023, 16:37
2
2
Ответить
Аня Муравлева
8 марта 2023, 19:00
Оценка
Очень хороший фильм.Советую к просмотру 👍
8 марта 2023, 19:00
1
2
Ответить
Алексей Золотарёв
9 марта 2023, 07:01
Оценка
Очень жаль потраченных денег и особенно два часа свободного времени!!! Сюжетная линия прямо переполнена глупостями... Очень насмешила ситуация, когда в запертом сарае среди немев, девушка вдруг ничинает кричать на русском "помогите!"... - хотя до этого прекрасно общалась с ними на немецком! Очень НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
9 марта 2023, 07:01
2
3
Ответить
Любашка Самойлова
10 марта 2023, 00:27
Оценка
Фильм понравился, рекомендую смотреть ,хотя чего то не хватило!
10 марта 2023, 00:27
0
1
Ответить
Любашка Самойлова
10 марта 2023, 00:38
Оценка
Хороший фильм ,смотреть рекомендую!
10 марта 2023, 00:38
1
1
Ответить
User
10 марта 2023, 16:27
Оценка
Побольше таких шедевров!!!!
10 марта 2023, 16:27
1
1
Ответить
zerlitsin.altay
13 марта 2023, 07:00
Оценка
Тот случай, когда ожидание от фильма выше, чем результат. Не хватило прцесса самого трибунала.
13 марта 2023, 07:00
0
0
Ответить
Босова Маргарита
13 марта 2023, 12:07
Много слышала о фильме Николая Лебедева «Нюрнберг» и наконец решила сходить на него в кино. История вышла невероятно увлекательная и действительно интересная. Понравилось, что авторы проделали серьезную исследовательскую работу и показали нам многие моменты трибунала, которые ранее не были известны широкой общественности. Мои смелые рекомендации к просмотру.
13 марта 2023, 12:07
2
1
Ответить
Лорн
13 марта 2023, 12:28
Такие фильмы, как «Нюрнберг», просто необходимо посмотреть на большом экране. Это то кино, которое с самого начала увлекает в свою суть и заставляет без отрыва следить за тем, что происходит в кадре. Причем «Нюрнберг» снят настолько грамотно и увлекательно, что он будут одинаково интересен как поклонникам исторического кино, так и тем зрителям, которые не особо в теме. Работа проделана на самом деле достойно.
13 марта 2023, 12:28
1
1
Ответить
gorstrodolphe272
13 марта 2023, 13:02
Мне фильм очень понравился. Раньше мне приходилось слышать о трибунале в Нюрнберге лишь поверхностно, а тут нам показывают все нюансы и детали того, что происходило по окончании ВОВ. При этом здесь вовсе не сухие факты, а сюжет со своей драмой, эмоциями, переживаниями. Также «Нюрнберг» - это еще и довольно напряженный шпионский триллер. Это кино однозначно стоит посмотреть.
13 марта 2023, 13:02
2
1
Ответить
zhukin90
13 марта 2023, 14:42
«Нюрнберг» относится к тем фильмам, которые надо смотреть. Причем эта история будет интересна зрителям самых разных поколений, ведь она описывает события, которые мы не имеем права забывать. Любое зло необходимо наказать, и порой для этого необходимо принимать сложные решения и идти до конца в своих убеждениях, что как раз и показывают нам герои этой ленты. Так что ми смелые рекомендации к просмотру.
13 марта 2023, 14:42
3
1
Ответить
olgasnt84
13 марта 2023, 20:41
Оценка
Нормуль,мне понравилась
13 марта 2023, 20:41
0
1
Ответить
polinaranka
16 марта 2023, 16:23
Зашёл
16 марта 2023, 16:23
0
1
Ответить
gagadromacsg
16 марта 2023, 16:23
Фильм хорош
16 марта 2023, 16:23
0
1
Ответить
kovalkova.197
16 марта 2023, 16:25
Оценка
Несмотря на то, что фильм военной тематики и основан на реальных событиях, он мне понравился. Там подняли много важных тем: патриотизм, любовь к родине, семья, любовь и многое другое... В общем и целом всем советую к просмотру - не пожалеете.
16 марта 2023, 16:25
2
1
Ответить
aleksasem2004
16 марта 2023, 16:26
Оценка
Фильм мощный и захватывающий. Показаны все горести и ужасы войны. Держит в напряжении до самого конца.
16 марта 2023, 16:26
1
1
Ответить
valeriakartanovic
16 марта 2023, 16:26
Оценка
Фильм очень интересный, захватывающий. От некоторых моментов, сердце замирало. Очень понравилось, что в этом фильме добавили любовь, от этого смотреть было интереснее, как закончится она в конце. Советую посмотреть, фильм очень интересный!
16 марта 2023, 16:26
3
1
Ответить
skorbdiana3
16 марта 2023, 16:31
Фильм просто захватывает дух. Стоит посмотреть. Сюжет интересный. Смотрится на одном дыхании. Смотрите не пожалеете
16 марта 2023, 16:31
1
1
Ответить
3283daud
18 марта 2023, 08:36
Оценка
Как худ. Фильм 1
18 марта 2023, 08:36
2
1
Ответить
konstantinlesnikov505
19 марта 2023, 19:21
Оценка
Фильм очень понравился советую всем кто любит военные драмы.
19 марта 2023, 19:21
0
0
Ответить
Сергей Жижов
22 марта 2023, 20:40
Оценка
Хороший фильм для молодого поколения
22 марта 2023, 20:40
1
0
Ответить
Илья Бондаренко
27 марта 2023, 19:01
Оценка
Не историческое кино, а фантастика.
27 марта 2023, 19:01
0
2
Ответить
mel.nat.64
31 марта 2023, 19:55
в ответ на сообщение
User от 2 марта 2023, 21:23
Оценка
Отличный фильм! Советую всем. Хорошая подборка актеров. Безруков в роли Руденко- очень сильно!!! Отстоять интересы России - это МОЩЬ!
31 марта 2023, 19:55
0
0
Ответить
mel.nat.64
31 марта 2023, 20:03
в ответ на сообщение
Алексей Золотарёв от 9 марта 2023, 07:01
Оценка
А ничего, что немцы между собой по русски разговаривают....
31 марта 2023, 20:03
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
1 апреля 2023, 11:39
в ответ на сообщение
mel.nat.64 от 31 марта 2023, 19:55
Добрый день! Рады, что фильм доставил вам положительные эмоции 😊 Спасибо, что поделились отзывом!
1 апреля 2023, 11:39
0
0
Ответить
Sofina
12 апреля 2023, 13:18
Оценка
Фильм великолепный. После него ощущения очень живые. Актёрский состав на высоте.
Хочется сейчас именно такого кино. Бессмысленные боевики надоели до ужаса.
Спасибо за кино. Подруга даже пустила слезу.
А во мне проснулся интерес к данной теме. Ищу документал. Теперь.
12 апреля 2023, 13:18
0
0
Ответить
User
18 апреля 2023, 16:07
Оценка
Отвратительный художественный вымысел.
18 апреля 2023, 16:07
0
0
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Racer
24 апреля 2023, 00:17
Оценка
Ужас
24 апреля 2023, 00:17
0
0
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Любовь Терентьева
3 июня 2023, 23:52
Кошмар,ужас!!!Самый уродливый фильм.Нет сюжета не о процессе,не о отношениях.Разочарования не было придела.Кто такое допускает к просмотру?
3 июня 2023, 23:52
0
0
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Во всех отношениях.
Рекомендую к просмотру. Практически всем. Каждый(!) найдёт что-то особенно близкое для себя.
Очень добротно снят, красивая картинка , визуал просто шикарный, интересный сюжет . Мне все понравилось, от сценария до подбора актеров. За такое кино вообще не стыдно. Очень качественно и интересно снято! Наши хорошо шагнули в этом направлении. Не знаю, какое чудо произошло. Видимо наконец- то талантливым режиссёрам дали зелёный свет.
Это не бестолковый Бондарчук какой- нибудь .😒
( Вообще, чисто случайно попали на этот фильм. По времени, подходил только он. И, нисколько с мужем не пожалели !)
Супер!!!
Детективно-любовная линия, занимающая большую часть времени, откровенно слабая. Отношения между персонажами меняются с калейдоскопической быстротой и без понятной мотивации. Похоже на изложение содержания больного романа в журнальной статье.
Недавно посмотрел другой военный фильм, основанный на реальных событиях, - "Праведника" Урсуляка. Там герои (как "наши", так и враги) яркие и живые, а здесь - какие-то картонные. Увы, даже Миронов и Безруков не спасают.
По сути, просто послевоенный фильм о ликвидации банды.
Трибунал притянут видимо что бы денег дали.
Собственно, не поняла, о чем кино...?
О любви? О судебном процессе? О том, что никто не виноват?
Вот вышла с пустой головой с фильма. Экранные картинки красивы. Но почему-то не трогают мою душу. Не цепляют. Гениальна была только музыка Эдуарда Артёмьева.
Про музыку - лейтмотив с восходящими секстами - сначала большой, потом малой, очень напомнил мне начало песни \"Опять метель\". Музыканты меня поймут. Но это ли лишь первые такты музыки. Артёмьев гениален. Его музыка бесподобна. И к ней не требуются ни слова, ни какая-либо картинка в кадре. Музыка нпстолько самодостаточна...
И ещё произвели впечатление виды разрушенного немецкого города.
Но музыка затмила все. Абсолютно.
Ни игра Безрукова и Миронова, ни голос Машкова за кадром. Вот не торкнуло ничего. Сюжет, игра главных героев - тоже прошли мимо меня.
О том, кто предатель - было понятно сразу. Крыса с ухмылочкой) его Вы не пропустите.
Тема брата в фильме не раскрыта. Хотя, с этого начинается фильм. Наскальные рисунки брата-художника прекрасны. И все... Не понятно, почему герою-немцу было важно спасти брата главного героя... Эта тема не раскрыта. Снова осталась просто красивой фреской в фильме.
Единственная трогательная сцена, когда немка, в доме которой проживал герой, заплакала от бессилия... На золотые серёжки купила еды, сумку отобрали. Кушать нечего. И упавшая на пол крошка - это её скудная трапеза. Она тоже ни в чем не виновата. Лишь в том, что родилась её в то время и не в том месте... Это было искренне и жизненно.
Но, пожалуй, только этот эпизод.
Хочется сейчас именно такого кино. Бессмысленные боевики надоели до ужаса.
Спасибо за кино. Подруга даже пустила слезу.
А во мне проснулся интерес к данной теме. Ищу документал. Теперь.
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