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Крио Крио
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Cryo Крио 2022 / США
6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о фильме «Крио»

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Анжела Додонова 2 мая 2022, 22:07
Оценка
скучный и несовременный фильм. Сценарий слабый. Игра актёров провальная. Моя подруга, которая наигранно снимает сториз, отыграла бы лучше. После просмотра этой картины возникает острое желание покинуть РФ и переехать в страну, где показывают человеческое кино. Было плохо и грустно. Хотя я купила все закуски и напитки мира, настроение было испорчено.
2 мая 2022, 22:07 Ответить
Оксана Алиева 5 мая 2022, 17:12
Оценка
Фильм так себе. Скучно..... Вяло... Игра актёров так себе. Весь фильм ждали чего то . в итоге полное разочарование.
5 мая 2022, 17:12 Ответить
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