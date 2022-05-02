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Крио
Отзывы о фильме «Крио»
Cryo
Крио
2022 / США
Трейлер
6.1
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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Анжела Додонова
2 мая 2022, 22:07
Оценка
скучный и несовременный фильм. Сценарий слабый. Игра актёров провальная. Моя подруга, которая наигранно снимает сториз, отыграла бы лучше. После просмотра этой картины возникает острое желание покинуть РФ и переехать в страну, где показывают человеческое кино. Было плохо и грустно. Хотя я купила все закуски и напитки мира, настроение было испорчено.
2 мая 2022, 22:07
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Оксана Алиева
5 мая 2022, 17:12
Оценка
Фильм так себе. Скучно..... Вяло... Игра актёров так себе. Весь фильм ждали чего то . в итоге полное разочарование.
5 мая 2022, 17:12
0
0
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