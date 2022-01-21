Наша рецензия

Логрес вновь погрузился в хаос. В Камелоте теперь восседает Ланселот, который управляет королевством суровой рукой и держит всех в страхе, опираясь на силы саксонских наемников. В попытке дать отпор, люди создают движение сопротивления, но им нужен сильный лидер, который смог бы повести их за собой. Вот только настоящий король давно пропал. Все меняется, когда пираты случайно захватывают судно контрабандистов и узнают, где скрывается Артур. Выйдя из тени, герою прошлого предстоит сделать…