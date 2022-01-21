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Камелот: Возвращение короля Камелот: Возвращение короля
Киноафиша Фильмы Камелот: Возвращение короля Отзывы о фильме «Камелот: Возвращение короля»
Kaamelott - Premier volet Камелот: Возвращение короля 2021 / Франция / Бельгия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Камелот: Возвращение короля»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Логрес вновь погрузился в хаос. В Камелоте теперь восседает Ланселот, который управляет королевством суровой рукой и держит всех в страхе, опираясь на силы саксонских наемников. В попытке дать отпор, люди создают движение сопротивления, но им нужен сильный лидер, который смог бы повести их за собой. Вот только настоящий король давно пропал. Все меняется, когда пираты случайно захватывают судно контрабандистов и узнают, где скрывается Артур. Выйдя из тени, герою прошлого предстоит сделать…

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Наталья Кочеткова-Рыбина 21 января 2022, 18:19
Оценка
Просидели 20 минут, больше не смогли
21 января 2022, 18:19 Ответить
Мира Тишина 25 января 2022, 00:46
Оценка
Тупейший юмор... Первый раз ушли с фильма не досмотрев.. Зря потраченное время и деньги🤦‍♀️
25 января 2022, 00:46 Ответить
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