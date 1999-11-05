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Маленькая рождественская сказка
Киноафиша Фильмы Маленькая рождественская сказка
En liten julsaga

Маленькая рождественская сказка, 1999

1999 / Швеция / Финляндия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Необычная история, произошедшая в простой стокгольмской семье накануне Рождества. Когда маленькая Инна ехала с мамой в метро, она потеряла свою любимую мягкую игрушку — симпатичного медвежонка.

Девочка очень расстроилась и в предпраздничной суете взрослых чувствовала себя совсем одиноко. С этого момента потерянная игрушка начинает свое путешествие, попадая за короткое время к разным людям. Но накануне Рождества мечтам свойственно сбываться: игрушка-путешественница возвращается к девочке неожиданным образом…

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 5 ноября 1999
В ролях
Элизабет Хейлманн Блинд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленькая рождественская сказка 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Детские новогодние фильмы для сказочной атмосферы Новогодние каникулы – отличная возможность отвлечься от повседневной суеты и посвятить время семье. А чтобы не пришлось скучать на праздниках, мы предлагаем вам список лучших детских новогодних и рождественских фильмы для семейного просмотра в канун праздников. Создайте себе настроение с помощью нашей подборки новогодних сказочных фильмов.
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7 декабря 2021 16:04
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