Маленькая рождественская сказка, 1999

Необычная история, произошедшая в простой стокгольмской семье накануне Рождества. Когда маленькая Инна ехала с мамой в метро, она потеряла свою любимую мягкую игрушку — симпатичного медвежонка.



Девочка очень расстроилась и в предпраздничной суете взрослых чувствовала себя совсем одиноко. С этого момента потерянная игрушка начинает свое путешествие, попадая за короткое время к разным людям. Но накануне Рождества мечтам свойственно сбываться: игрушка-путешественница возвращается к девочке неожиданным образом…