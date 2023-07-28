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Реинкарнация. Новая глава
Отзывы о фильме «Реинкарнация. Новая глава»
Run Rabbit Run
Реинкарнация. Новая глава
2023 / Австралия
Смотреть трейлер
6.1
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 5
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User
28 июля 2023, 00:04
Оценка
Вообще не страшный, фильм без эмоций
28 июля 2023, 00:04
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
28 июля 2023, 17:17
в ответ на сообщение
User от 28 июля 2023, 00:04
Добрый день! Спасибо за отзыв!
28 июля 2023, 17:17
0
0
Ответить
Лилия Молчанова
30 июля 2023, 11:09
Оценка
Скучно, под него только спать, сюжета нет, актёры тоже посредственные
30 июля 2023, 11:09
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 июля 2023, 12:21
в ответ на сообщение
Лилия Молчанова от 30 июля 2023, 11:09
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо за отзыв!
30 июля 2023, 12:21
0
0
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Арина Николаева
30 июля 2023, 23:08
Оценка
ни разу не страшно, концовка не вызывает интереса
30 июля 2023, 23:08
0
0
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