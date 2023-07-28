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Реинкарнация. Новая глава Реинкарнация. Новая глава
Киноафиша Фильмы Реинкарнация. Новая глава Отзывы о фильме «Реинкарнация. Новая глава»
Run Rabbit Run Реинкарнация. Новая глава 2023 / Австралия
6.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Реинкарнация. Новая глава»

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User 28 июля 2023, 00:04
Оценка
Вообще не страшный, фильм без эмоций
28 июля 2023, 00:04 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июля 2023, 17:17
в ответ на сообщение User от 28 июля 2023, 00:04
Добрый день! Спасибо за отзыв!
28 июля 2023, 17:17 Ответить
Лилия Молчанова 30 июля 2023, 11:09
Оценка
Скучно, под него только спать, сюжета нет, актёры тоже посредственные
30 июля 2023, 11:09 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июля 2023, 12:21
в ответ на сообщение Лилия Молчанова от 30 июля 2023, 11:09
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо за отзыв!
30 июля 2023, 12:21 Ответить
Арина Николаева 30 июля 2023, 23:08
Оценка
ни разу не страшно, концовка не вызывает интереса
30 июля 2023, 23:08 Ответить
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