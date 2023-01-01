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Всевидящее око Всевидящее око
Киноафиша Фильмы Всевидящее око Всевидящее око, 2022: актеры и роли
The Pale Blue Eye Всевидящее око 2022 / США
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Всевидящее око, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Купер Скотт Купер Scott Cooper
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Гарри Меллинг Гарри Меллинг Harry Melling Джиллиан Андерсон Джиллиан Андерсон Gillian Anderson Люси Бойнтон Люси Бойнтон Lucy Boynton Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Чарли Тахэн Чарли Тахэн Charlie Tahan Саймон МакБерни Саймон МакБерни Simon McBurney
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