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Всевидящее око
Всевидящее око, 2022: актеры и роли
The Pale Blue Eye
Всевидящее око
2022 / США
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7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Всевидящее око, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Купер
Scott Cooper
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Гарри Меллинг
Harry Melling
Джиллиан Андерсон
Gillian Anderson
Люси Бойнтон
Lucy Boynton
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Тоби Джонс
Toby Jones
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Шарлотта Гeнcбур
Charlotte Gainsbourg
Чарли Тахэн
Charlie Tahan
Саймон МакБерни
Simon McBurney
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