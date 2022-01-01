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Отец киборгов
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The Father of the Cyborgs

Отец киборгов, 2021

2021 / Ирландия
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Берк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отец киборгов 1 постер
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