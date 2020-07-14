Выжившая. Кровь и металл, 2020

Страшно жестокий, но и страшно веселый фильм о боях на выживание на свалке. Всё началось с того, что четыре отвязные панк-рокерши Эмма, Эми, Кэсси и Джилл не растерялись, когда их выступление в байкерском клубе переросло в массовую драку. Они вышли из этой битвы победительницами и сами не заметили, как оказались в компании одного подозрительно-восторженного фаната их творчества. По пути в следующий город девушки попадают в аварию и оказываются в ловушке у сумасшедшего Императора — распорядителя кровавых игр, который, пока жертвы находились без сознания, произвел над ними апгрейд: ампутировал девушкам руки. Теперь вместо них у героинь на выбор несколько смертоносных протезов. Рокерши могут выбрать, что станет продолжением их тела: кувалда, бензопила или огнемет, перед тем, как принять участие в смертельном поединке.