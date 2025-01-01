Зачем хитрый Netflix разрезал 2 сезон «Уэнсдей» пополам? Четыре причины, о которых вы даже не догадывались

Бросил все и навсегда уехал: почему в сериале «Родители» заменили Макса?

Это вам не Заворотнюк: новая «Няня Оксана» больше не говорит «очуметь» и гадает на таро — первый трейлер сериала (видео)

Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций

«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки

«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город

Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест)

Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа

С «Бриллиантовой рукой» все ясно: взгляните на 5 других фильмов СССР и вспомните, играл ли там Никулин (тест)

«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана»