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Мой любимый враг
Отзывы о фильме «Мой любимый враг»
The Hating Game
Мой любимый враг
2021 / США
Трейлер
7.8
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Cr
5 января 2023, 01:28
Оценка
Хорош!
5 января 2023, 01:28
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Tatiana
17 июня 2023, 15:31
Оценка
Лёгкий фильм, интересно смотреть, хотя сюжет вполне предсказуем. Люблю такого рода кино, разок посмотреть, пока отдыхаешь, помечтать о романтике в своей жизни и дальше пойти делами заниматься😄
17 июня 2023, 15:31
0
0
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Киноафиша.инфо
17 июня 2023, 19:10
в ответ на сообщение
Tatiana от 17 июня 2023, 15:31
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
17 июня 2023, 19:10
0
0
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