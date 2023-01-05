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Мой любимый враг Мой любимый враг
Киноафиша Фильмы Мой любимый враг Отзывы о фильме «Мой любимый враг»
The Hating Game Мой любимый враг 2021 / США
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Мой любимый враг»

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Cr 5 января 2023, 01:28
Оценка
Хорош!
5 января 2023, 01:28 Ответить
Tatiana 17 июня 2023, 15:31
Оценка
Лёгкий фильм, интересно смотреть, хотя сюжет вполне предсказуем. Люблю такого рода кино, разок посмотреть, пока отдыхаешь, помечтать о романтике в своей жизни и дальше пойти делами заниматься😄
17 июня 2023, 15:31 Ответить
Киноафиша.инфо 17 июня 2023, 19:10
в ответ на сообщение Tatiana от 17 июня 2023, 15:31
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
17 июня 2023, 19:10 Ответить
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