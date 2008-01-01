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Хельсинки, навсегда
Киноафиша Фильмы Хельсинки, навсегда
Helsinki, ikuisesti

Хельсинки, навсегда , 2008

2008 / Финляндия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Возраст 16+
Режиссер
Питер фон Баг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хельсинки, навсегда 1 постер
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