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TheatreHD: Эвридика
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Eurydice

TheatreHD: Эвридика, 2021

2021 / США
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О фильме

Античный греческий миф об Орфее, который силой музыки спасает свою возлюбленную Эвридику из царства мёртвых, вдохновлял композиторов с самой зари оперного жанра. Молодой американский композитор Мэтью Окойн продолжает традицию и в XXI веке со своей интересной новой интерпретацией этого мифа по заказу Метрополитен-оперы. Опера Окойна на либретто Сары Рул по её же пьесе 2003 года переосмысляет события легенды с точки зрения Эвридики. Увлекательной партитурой Окойна дирижирует Янник Незе-Сеген, а премьера оперы состоится в захватывающей новой постановке Мэри Циммерман. Заглавную партию исполняет сопрано Эрин Морли, в роли Орфея — баритон Джошуа Хопкинс, а контратенор Якуб Юзеф Орлински поёт его потустороннее альтер-эго. Бас-баритон Нэйтан Берг исполняет роль отца Эвридики, также пребывающего в подземного мире, а тенор Барри Бэнкс поёт самого Аида.

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Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 3 января 2022
Возраст 16+
Режиссер
Мари Циммерман
В ролях
Эрин Морли
Джошуа Хопкинс
Якуб Юзеф Орлиньский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Эвридика 2 постера
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