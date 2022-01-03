TheatreHD: Эвридика, 2021

Античный греческий миф об Орфее, который силой музыки спасает свою возлюбленную Эвридику из царства мёртвых, вдохновлял композиторов с самой зари оперного жанра. Молодой американский композитор Мэтью Окойн продолжает традицию и в XXI веке со своей интересной новой интерпретацией этого мифа по заказу Метрополитен-оперы. Опера Окойна на либретто Сары Рул по её же пьесе 2003 года переосмысляет события легенды с точки зрения Эвридики. Увлекательной партитурой Окойна дирижирует Янник Незе-Сеген, а премьера оперы состоится в захватывающей новой постановке Мэри Циммерман. Заглавную партию исполняет сопрано Эрин Морли, в роли Орфея — баритон Джошуа Хопкинс, а контратенор Якуб Юзеф Орлински поёт его потустороннее альтер-эго. Бас-баритон Нэйтан Берг исполняет роль отца Эвридики, также пребывающего в подземного мире, а тенор Барри Бэнкс поёт самого Аида.