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Дерзкое ограбление: выжить любой ценой Дерзкое ограбление: выжить любой ценой
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Дерзкое ограбление: выжить любой ценой, 2021

2021 / США
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

Группа вооруженных до зубов наемников хочет ограбить мафию на 14 миллионов долларов, но попадает под перекрестный огонь. Один из них тяжело ранен, и в попытке найти убежище вся группа забредает в дом к жуткому семейству. Поначалу в заброшенном особняке герои обнаруживают двух прикованных к стульям женщин, затем знакомятся и с другими обитателями этого странного убежища. Постепенно герои начинают понимать, что там снаружи, окруженные мафией и ФБР они находятся в большей безопасности, чем наедине со странными обитателями их спонтанного убежища. Вдохновленный «Обителью зла» и «От заката до рассвета» малобюджетный экшн-хоррор о вампирах с литрами крови, а также костюмами и гримом высочайшего уровня.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 4 мая 2021
Премьера в мире 4 мая 2021
Возраст 18+
Режиссер
Джастин Прайс
В ролях
Франциска Шисслер
Чейз Гарлэнд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дерзкое ограбление: выжить любой ценой 2 постера
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Дерзкое ограбление: выжить любой ценой смотреть онлайн

Дерзкое ограбление: выжить любой ценой
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