Дерзкое ограбление: выжить любой ценой, 2021

Группа вооруженных до зубов наемников хочет ограбить мафию на 14 миллионов долларов, но попадает под перекрестный огонь. Один из них тяжело ранен, и в попытке найти убежище вся группа забредает в дом к жуткому семейству. Поначалу в заброшенном особняке герои обнаруживают двух прикованных к стульям женщин, затем знакомятся и с другими обитателями этого странного убежища. Постепенно герои начинают понимать, что там снаружи, окруженные мафией и ФБР они находятся в большей безопасности, чем наедине со странными обитателями их спонтанного убежища. Вдохновленный «Обителью зла» и «От заката до рассвета» малобюджетный экшн-хоррор о вампирах с литрами крови, а также костюмами и гримом высочайшего уровня.