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Бостонский душитель
Бостонский душитель, 2023: актеры и роли
Boston Strangler
Бостонский душитель
2023 / США
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6.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Бостонский душитель, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэтт Раскин
Matt Ruskin
В ролях
Кира Найтли
Keira Knightley
Кэрри Кун
Carrie Coon
Алессандро Нивола
Alessandro Nivola
Крис Купер
Chris Cooper
Давид Дастмалчян
David Dastmalchian
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