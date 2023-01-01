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Бостонский душитель Бостонский душитель
Киноафиша Фильмы Бостонский душитель Бостонский душитель, 2023: актеры и роли
Boston Strangler Бостонский душитель 2023 / США
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Бостонский душитель, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэтт Раскин Matt Ruskin
В ролях
Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Кэрри Кун Кэрри Кун Carrie Coon Алессандро Нивола Алессандро Нивола Alessandro Nivola Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Давид Дастмалчян Давид Дастмалчян David Dastmalchian
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