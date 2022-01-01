ZAZ: Эксклюзивный концерт в кино, 2021

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о выходе в прокат О фильме ZAZ — самая успешная французская певица в мире, продавшая несколько миллионов альбомов по всему миру, наконец возвращается после трёхлетнего творческого затишья. Её новый альбом, анонсированный на 22 октября, станет крупнейшим событием «французского шансона». Впервые за свою карьеру ZAZ предложит поклонникам необычный формат выступления — фильм-концерт. Уникальное захватывающее шоу под открытым небом, снятое в волшебном местечке на юге Франции, подарит невероятные визуальные впечатления благодаря революционным кинотехнологиям. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 14 минут Год выпуска 2021 Возраст 16+ 1 постер

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