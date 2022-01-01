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ZAZ: Эксклюзивный концерт в кино ZAZ: Эксклюзивный концерт в кино
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ZAZ: The exclusive concert at the cinema

ZAZ: Эксклюзивный концерт в кино, 2021

2021 / Франция
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О фильме

ZAZ — самая успешная французская певица в мире, продавшая несколько миллионов альбомов по всему миру, наконец возвращается после трёхлетнего творческого затишья. Её новый альбом, анонсированный на 22 октября, станет крупнейшим событием «французского шансона». Впервые за свою карьеру ZAZ предложит поклонникам необычный формат выступления — фильм-концерт. Уникальное захватывающее шоу под открытым небом, снятое в волшебном местечке на юге Франции, подарит невероятные визуальные впечатления благодаря революционным кинотехнологиям.

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Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Постер фильма ZAZ: Эксклюзивный концерт в кино 1 постер
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