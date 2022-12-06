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Жестокая ночь Жестокая ночь
Киноафиша Фильмы Жестокая ночь Отзывы о фильме «Жестокая ночь»
Violent Night Жестокая ночь 2022 / США
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Жестокая ночь»

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fominaadelina714 6 декабря 2022, 23:41
Оценка
и так ,ничего Сверхъестественного в фильме не было ,никаких потусторонних сил и т.п.
режиссеры смогли в одной картине объединить убийства ,веру в чудо и юмор ,этим фильм и задевает.Впервые смеялась с того,как убивают людей
Убийства смогли показать с точки юмора ,будто это абсолютно нормально и даже для детей .
В фильме так же показано,хоть и совсем немного чувства любви, взаимоотношений
были вставлены немного неуместные разговоры о жизни ,но жанр комедия совмещённый с криминалом и боевиком показан хорошо .После этого фильма начала думать ,что если Санта и существует,то им именно такой ,как в этом фильме.Есть действительно смешные моменты
для кого-то может показаться абсурдным ,что убийства и юмор показаны в одном флаконе ,а для кого-то как раз для поднятия настроения и чего-то нового.Понравилась отсылка к "один дома",конечно в фильме есть свои нюансы,как и везде ,фильм "на один раз",но советую к просмотру
6 декабря 2022, 23:41 Ответить
Comon 30 декабря 2022, 03:52
Оценка
Такая жестковатая рождественская комедия, в целом на троечку
30 декабря 2022, 03:52 Ответить
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