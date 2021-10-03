Порядок превыше всего, 2021

Глубоко личное и в то же время довольно юмористическое исследование о том, каким ничтожно малым количеством вещей нам в действительности нужно обладать. Контраст между героями Марлен (Коринна Харфух) и Финном (Даниэль Штрассер) разителен. Квартира Марлен до краев забита всяким хламом – слишком ценным или важным, чтобы взять и выкинуть, в то время как Финн планирует прожить жизнь, имея в распоряжении только сотню вещей. Тот факт, что парочка не удержалась и влюбилась, ещё раз подтверждает мудрое изречение: противоположности притягиваются.