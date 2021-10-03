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Порядок превыше всего, 2021

2021 / Германия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Глубоко личное и в то же время довольно юмористическое исследование о том, каким ничтожно малым количеством вещей нам в действительности нужно обладать. Контраст между героями Марлен (Коринна Харфух) и Финном (Даниэль Штрассер) разителен. Квартира Марлен до краев забита всяким хламом – слишком ценным или важным, чтобы взять и выкинуть, в то время как Финн планирует прожить жизнь, имея в распоряжении только сотню вещей. Тот факт, что парочка не удержалась и влюбилась, ещё раз подтверждает мудрое изречение: противоположности притягиваются.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 3 октября 2021
Возраст 18+
Режиссер
Натя Брункхорст
В ролях
Коринна Харфух
Даниэль Штрассер
Даниэль Штрассер
Йоахим Круль
Йоахим Круль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Порядок превыше всего 1 постер
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Инженер Финн (Даниэль Штрассер) идет по жизни с одним чемоданом, в котором помещается ровно 100 вещей. Больше, по мнению Финна, человеку и не нужно. Все остальное – лишний хлам, расстаться с которым – дело одной минуты: возле каждого жилого дома стоит мусорный контейнер. Однажды Финн приезжает в командировку на завод, где нужно починить автоматический конвейер, сортирующий по ящикам пивные бутылки. Он селится в съемной квартире, и в тот же день там происходит…
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