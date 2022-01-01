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Italian Best Shorts. Новые истории, 2021

2021 / Италия
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О фильме

Альманах короткого метра из Италии. «Феллинетта», реж. Франческа Фаббри Феллини, 12 мин. Феллинетта — девочка, нарисованная маэстро Федерико Феллини на странице записной книжки в 1971 году, один из самых тиражируемых его рисунков. Она становится главной героиней сказки, действие которой происходит на пляже Римини 20 января 2020 года, в столетие великого режиссера. Картина создана его племянницей и единственной наследницей, Франческой Фаббри Феллини, — именно ей дядя посвятил тот рисунок. «Мой бродяга», реж. Джан Марко Пеццоли, 15 мин. Давиде — разочарованный в жизни учитель, который погряз в рутине будней. У него есть семья, но он одинок. Все меняет его встреча с таинственным бездомным: тот одинок на самом деле, но его семья — весь мир. «Эстафета», реж. Валерио Ньезини, 10 мин. Пожилой мужчина везет девочку в горы, протягивает ей лопату и просит вырыть яму… Этот пронзительный фильм — метафора времени и бесконечной сменяемости природных циклов — был с восторгом принят зрителями и кинокритиками и отмечен на 30 кинофестивалях, включая Rome Independent Film Festival и Social World Film Festival. «27 марта» / 27 marzo, реж. Алессандро Абер, 12 мин. Мужчина ищет лекарство от пугающего одиночества во время локдауна. Режиссер и исполнитель главной роли — Алессандро Абер («Конформист», «Комиссар Монтальбано», «Незнакомка», «Мушкетеры»). «У себя дома», реж. Марио Пиредда, 19 мин. Единственные жители умирающей рыбацкой деревушки, Люсия и Пеппино живут надеждой на то, что зима никогда не закончится. «Мои глаза», реж. Томмазо Акуароне, 20 мин. Сквозь дождь женщина ведет машину — навстречу своей судьбе. В главной роли — Ксения Раппопорт.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Франческа Фаббри Феллини
Все актеры и съемочная группа
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