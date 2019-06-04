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Война фараона Война фараона
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Hamlet Pheroun

Война фараона, 2019

2019 / Египет / Саудовская Аравия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3
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О фильме

Профессиональный опыт военнослужащего обошелся своему обладателю не малой кровью. Испытанные ужасы войны остаются позади, когда он выходит на заслуженный отдых. Но некоторые из бывших вояк не желают отдыхать и предаваться лени и находят себе соответствующее занятие. И один из таких берётся за крайне сложное и муторное задание, заключающееся в том, чтобы провести через пустыню группу беженцев из Египта. И не только сам путь для путешественников изнурителен, но и имеется опасность, исходящая от преследующих их наёмников. Эти безжалостные люди ни перед чем не остановятся, взявшись за дело.

3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 22 марта 2021
Премьера в мире 4 июня 2019
Возраст 16+
Режиссер
Рауф АбДель Азиз
В ролях
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Война фараона 3 постера
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Война фараона смотреть онлайн

Война фараона
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