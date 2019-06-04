Война фараона, 2019

Профессиональный опыт военнослужащего обошелся своему обладателю не малой кровью. Испытанные ужасы войны остаются позади, когда он выходит на заслуженный отдых. Но некоторые из бывших вояк не желают отдыхать и предаваться лени и находят себе соответствующее занятие. И один из таких берётся за крайне сложное и муторное задание, заключающееся в том, чтобы провести через пустыню группу беженцев из Египта. И не только сам путь для путешественников изнурителен, но и имеется опасность, исходящая от преследующих их наёмников. Эти безжалостные люди ни перед чем не остановятся, взявшись за дело.