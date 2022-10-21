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The Banshees of Inisherin
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The Banshees of Inisherin

The Banshees of Inisherin,

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Премьера в мире 21 октября 2022
Режиссер
Мартин МакДона
Мартин МакДона
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Керри Кондон
Керри Кондон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма The Banshees of Inisherin 1 постер
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