Американский киборг: Стальной воин, 1993

Через 17 лет после ядерной войны все люди, оставшиеся в живых, стали узниками компьютерной СИСТЕМЫ, наделенной искусственным разумом. Неспособные к продолжению рода, люди были обречены на медленное вымирание под бдительным присмотром слуг СИСТЕМЫ — киборгов. Группа повстанцев направляет единственную здоровую женщину в порт, чтобы переправить ее в Европу, пытаясь там воссоздать человеческую жизнь. Но слишком тяжел путь от центра города, кишащего бандами радиоактивных каннибалов, истеричных полупроституток и киборгов, до порта — единственной надежды на возрождение.