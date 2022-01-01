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Американский киборг: Стальной воин Американский киборг: Стальной воин
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American Cyborg: Steel Warrior

Американский киборг: Стальной воин, 1993

1993 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

Через 17 лет после ядерной войны все люди, оставшиеся в живых, стали узниками компьютерной СИСТЕМЫ, наделенной искусственным разумом. Неспособные к продолжению рода, люди были обречены на медленное вымирание под бдительным присмотром слуг СИСТЕМЫ — киборгов. Группа повстанцев направляет единственную здоровую женщину в порт, чтобы переправить ее в Европу, пытаясь там воссоздать человеческую жизнь. Но слишком тяжел путь от центра города, кишащего бандами радиоактивных каннибалов, истеричных полупроституток и киборгов, до порта — единственной надежды на возрождение.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 7 января 1994
Возраст 16+
Режиссер
Боаз Дэвидсон
В ролях
Джо Лара
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американский киборг: Стальной воин 2 постера
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Американский киборг: Стальной воин смотреть онлайн

Американский киборг: Стальной воин
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