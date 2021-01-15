Незнакомец, 2021

Две лучшие подруги решили вместе провести выходные за городом. Для этого они отправились в родительский домик одной из девушек, расположенный в лесу у озера. Однако их планы на одинокий отдых разрушил привлекательный незнакомец, который встретил девушек на прогулке по лесу. Молодой человек очаровал обеих красавиц и был приглашен ими в дом. Загадочный гость сначала украсил досуг подруг, потом вызвал накал страстей и заставил подруг сомневаться друг в друге. Но дальнейшие события заставляют девушек бороться уже не за дружбу или любовь, а за собственную жизнь.