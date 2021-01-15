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Незнакомец Незнакомец
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Dead in the Water

Незнакомец, 2021

2021 / США
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

Две лучшие подруги решили вместе провести выходные за городом. Для этого они отправились в родительский домик одной из девушек, расположенный в лесу у озера. Однако их планы на одинокий отдых разрушил привлекательный незнакомец, который встретил девушек на прогулке по лесу. Молодой человек очаровал обеих красавиц и был приглашен ими в дом. Загадочный гость сначала украсил досуг подруг, потом вызвал накал страстей и заставил подруг сомневаться друг в друге. Но дальнейшие события заставляют девушек бороться уже не за дружбу или любовь, а за собственную жизнь.

4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 сентября 2021
Премьера в мире 15 января 2021
Возраст 16+
Режиссер
Нанея Мията
В ролях
Катрин Лидстоун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Незнакомец 3 постера
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Незнакомец смотреть онлайн

Незнакомец
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