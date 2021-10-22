Предупреждение, 2021

Научно-фантастический триллер о взаимоотношениях человека и машины. В недалеком будущем виртуальные помощники и прочие умные машины стали незаменимыми: они спасают от одиночества, занимают свободное время, помогают сохранять дом и список дел в полном порядке. Они, как и люди, уязвимы и подвержены старению, но в поисках смысла жизни даже самые умные гаджеты всё ещё бессильны. Когда на Земле вследствие межпланетного шторма вся электроника выходит из строя, сразу несколько героев этой антологии получают уникальную возможность очнуться от цифрового сна и взглянуть на свою жизнь свежим, не затуманенным многочисленными программами взглядом.