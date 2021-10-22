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Предупреждение, 2021

2021 / Канада
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Научно-фантастический триллер о взаимоотношениях человека и машины. В недалеком будущем виртуальные помощники и прочие умные машины стали незаменимыми: они спасают от одиночества, занимают свободное время, помогают сохранять дом и список дел в полном порядке. Они, как и люди, уязвимы и подвержены старению, но в поисках смысла жизни даже самые умные гаджеты всё ещё бессильны. Когда на Земле вследствие межпланетного шторма вся электроника выходит из строя, сразу несколько героев этой антологии получают уникальную возможность очнуться от цифрового сна и взглянуть на свою жизнь свежим, не затуманенным многочисленными программами взглядом.

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 22 октября 2021
Премьера в мире 22 октября 2021
Возраст 18+
В ролях
Томас Джейн
Томас Джейн
Томаш Кот
Томаш Кот
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Предупреждение 2 постера
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