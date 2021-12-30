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Три кота и море приключений Три кота и море приключений
Киноафиша Фильмы Три кота и море приключений Отзывы о мультфильме «Три кота и море приключений»
Три кота и море приключений 2022 / Россия
7.8 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о мультфильме «Три кота и море приключений»

Вся информация о мультфильме
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Вячеслав Щавлев 30 декабря 2021, 04:21
пойду!!!
30 декабря 2021, 04:21 Ответить
je7t9 24 апреля 2022, 18:04
Я бы тоже хотел пойти, с моей сестрой, но надо проследить за сеансами. Не делайте выбор заранее, а сначало подумайте😉.
24 апреля 2022, 18:04 Ответить
Анастасия Колгушкина 4 мая 2022, 17:18
Я иду обязательно!!!!
4 мая 2022, 17:18 Ответить
polozova.ksusha 30 мая 2022, 10:30
Оценка
И я пойду🙃
30 мая 2022, 10:30 Ответить
Дмитрий Завгородний 31 мая 2022, 14:35
Оценка
А во сколько начало
31 мая 2022, 14:35 Ответить
Дмитрий Шевченко 1 июня 2022, 10:43
Оценка
Пойду
1 июня 2022, 10:43 Ответить
User 2 июня 2022, 16:11
Оценка
Бомба я пашёл
2 июня 2022, 16:11 Ответить
Эндрю Иванов 8 июня 2022, 09:28
Оценка
Классный мультик! Ходил с сыном 4 лет, он был в восторге!! Мне тоже очень понравился. Рекомендую!!
8 июня 2022, 09:28 Ответить
Юля Зеленкова 12 июня 2022, 22:55
Оценка
Скучный даже для ребенка. Сюжет странный и сильно растянутый. Можно было бы уместить все в стандартной серии. Шуток не было. Я конечно уже сильно большая девочка для таких мультиков, но моя четырехлетняя дочь вся иззевалась на сеансе. Да и остальные дети в зале как то не особо реагировали.
12 июня 2022, 22:55 Ответить
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:29
Оценка
Классный мультфильм,мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:29 Ответить
Нина Чернецкая (Колчеданцева) 3 июля 2022, 18:44
Оценка
ну так себе и ещё качество ужас и еще страшний мультфильм там какойто стик мен
3 июля 2022, 18:44 Ответить
Нина Чернецкая (Колчеданцева) 3 июля 2022, 18:46
Оценка
я внучек Нины Чернецкой ха ха ха!!!
3 июля 2022, 18:46 Ответить
Виктория Киселева 10 сентября 2022, 07:59
Оценка
Пойду
10 сентября 2022, 07:59 Ответить
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