Казалось бы, идея лежала на поверхности: поставить главную итальянскую диву, лицо и тело модных домов Монику Беллуччи во главу какой-нибудь мафиозной группировки. Но актриса чаще появлялась в образе прекрасной спутницы босса, чем что-то решала сама (кроме того поцелуя с Нео). И вот 2023 год. На экраны выходит экшен-комедия «Мама мафия», где роскошная брюнетка Беллуччи блистает… в образе консильери, давая мудрые советы карикатурной американке (на самом деле австралийке) Тони…
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