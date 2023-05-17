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Мама мафия Мама мафия
Киноафиша Фильмы Мама мафия Отзывы о фильме «Мама мафия »
Mafia Mamma Мама мафия 2023 / США
6.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Мама мафия »

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Наша рецензия

Казалось бы, идея лежала на поверхности: поставить главную итальянскую диву, лицо и тело модных домов Монику Беллуччи во главу какой-нибудь мафиозной группировки. Но актриса чаще появлялась в образе прекрасной спутницы босса, чем что-то решала сама (кроме того поцелуя с Нео). И вот 2023 год. На экраны выходит экшен-комедия «Мама мафия», где роскошная брюнетка Беллуччи блистает… в образе консильери, давая мудрые советы карикатурной американке (на самом деле австралийке) Тони…

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old_falc 17 мая 2023, 21:46
Оценка
Смешно. Но слишком глупо 😀. (Моника, как всегда, хороша.) . Отрезаные руки, вырваные глаза, палец в бутылке вина... короче говоря - весело, интересно.😅
17 мая 2023, 21:46 Ответить
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