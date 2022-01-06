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В монастыре Святой Терезы, изолированном от внешнего мира, творится всякая чертовщина. В разгар обеда молодая послушница Агнес (Хейли МакФарланд) вдруг начинает сквернословить, между делом двигая посуду силой мысли. Обескураженная мать-настоятельница (Мэри Басс) привязывает одержимую к кровати, а сама звонит в Ватикан, моля о помощи. Можно предположить, что перед нами типичный фильм ужасов об экзорцизме: Агнес обкладывает монашек трехэтажным матом и пускает пену изо рта аки Риган из…