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Проклятие монахинь Проклятие монахинь
Киноафиша Фильмы Проклятие монахинь Отзывы о фильме «Проклятие монахинь»
Agnes Проклятие монахинь 2021 / США
3.1 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Проклятие монахинь»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В монастыре Святой Терезы, изолированном от внешнего мира, творится всякая чертовщина. В разгар обеда молодая послушница Агнес (Хейли МакФарланд) вдруг начинает сквернословить, между делом двигая посуду силой мысли. Обескураженная мать-настоятельница (Мэри Басс) привязывает одержимую к кровати, а сама звонит в Ватикан, моля о помощи. Можно предположить, что перед нами типичный фильм ужасов об экзорцизме: Агнес обкладывает монашек трехэтажным матом и пускает пену изо рта аки Риган из…

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eternel9 6 января 2022, 23:04
Оценка
Потеря времени.., фильм ни о чём.
6 января 2022, 23:04 Ответить
anastasiia.fiedorova.93 6 января 2022, 23:24
Оценка
самый тупой фильм на свете. Зря только пошли. Не ходите 😁
6 января 2022, 23:24 Ответить
Артём Соснов 7 января 2022, 00:17
Оценка
Фильм совсем не страшный, самые страшные моменты показали в триллере. Авторы явно намекают на продолжение, ведь концовка совсем не понятная, но с учётом того, что фильм получился не очень и фильм не окупитца, а даже уйдёт в минус, то продолжения не будет, твёрдая 1.
7 января 2022, 00:17 Ответить
User 7 января 2022, 12:43
Вообще не интересный,ничего страшного . Не советую время тратить на этот фильм
7 января 2022, 12:43 Ответить
yelena.stepanova.19 7 января 2022, 23:21
Оценка
Полный бред....
7 января 2022, 23:21 Ответить
v.batiniova 8 января 2022, 00:40
Оценка
Такую чушь я ещё не видела,не ходите и не тратьте время и деньги на эту шляпу🤮🤮🤮🤮
8 января 2022, 00:40 Ответить
Дарья Дарья 9 января 2022, 01:45
Оценка
Люди, не вздумайте покупать билеты на этот фильм, если его можно так назвать. Бредятина такая, что смысла никакого. В ожидании культового сюжета было ужасное начало и такой же конец. Как вообще можно было это выпустить на экраны( Не было ни одного страшного момента
9 января 2022, 01:45 Ответить
Fлемминг 12 января 2022, 17:08
Оценка
Наши прокатчики знатно затроллили любителей быдлохорроров, рекламируя этот фильм как типичный ужастик. На деле же это фестивальный инди-бриллиант, приносящий наслаждение не только каждой секундой экранного времени, но и бесценной реакцией зрительного зала, ожидаемо состоящего из людей, не удосужившихся потратить пять минут и поинтересоваться, на какой фильм они покупают билет, и выбирающих кино про трейлерам-постерам. И поделом им.
12 января 2022, 17:08 Ответить
ab4ary 12 января 2022, 22:28
Оценка
Не тратьте время!!
12 января 2022, 22:28 Ответить
Александр Глазырин 14 января 2022, 14:21
Оценка
Редкостная ерунда. Жаль потраченного впустую времени
14 января 2022, 14:21 Ответить
Рахима Михайлова 14 января 2022, 21:08
Это был ужасный фильм, не понятная концовка, нас очень долго отговаривали все кто смотрел но мы решили дать этому фильму шанс он не оправдал ожидания
14 января 2022, 21:08 Ответить
Карина Манучарян 18 января 2022, 12:27
Оценка
Потеряли время просто. Фильм 👎👎👎
18 января 2022, 12:27 Ответить
Валерий Белов 19 января 2022, 16:28
Все самое НИКАКОЕ что я видел в кино - ТУТ в этом фильме.
Оценить этот "шедевр" невозможно - даже НУЛЬ это гораздо лучшая оценка для любого другого кино.
...и что удивительно - этот фильм "крутят" в кинотеатрах уже несколько недель
19 января 2022, 16:28 Ответить
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