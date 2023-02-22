Если вы ещё не отошли от предыдущего фильма французского драматурга Флориана Зеллера, то не стоит убирать носовые платочки далеко. «Сын» разобьёт вам сердце ещё сильнее благодаря своей простоте повествования. Заключительная часть трилогии о семейных взаимоотношения Флориана Зеллера рассказывает историю 17-летнего Николаса, который страдает депрессией после развода родителей. Венецианский кинофестиваль в этом году рассуждает на тему детей и внутреннего ребёнка в каждом…
Игра актеров -
Идея ничего, но воплотить ее не получилось
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