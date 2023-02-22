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Сын Сын
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The Son Сын 2022 / США
8.1 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Сын»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Если вы ещё не отошли от предыдущего фильма французского драматурга Флориана Зеллера, то не стоит убирать носовые платочки далеко. «Сын» разобьёт вам сердце ещё сильнее благодаря своей простоте повествования. Заключительная часть трилогии о семейных взаимоотношения Флориана Зеллера рассказывает историю 17-летнего Николаса, который страдает депрессией после развода родителей. Венецианский кинофестиваль в этом году рассуждает на тему детей и внутреннего ребёнка в каждом…

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Алексей Крылов 22 февраля 2023, 21:53
Оценка
Серьёзный фильм. Ужасный финал.
22 февраля 2023, 21:53 Ответить
kerastase 24 февраля 2023, 16:28
Оценка
Для меня концовка была крайне ожидаемая, слишком понятная психологическая подводка
24 февраля 2023, 16:28 Ответить
Светлана Лимонова 25 февраля 2023, 09:24
Оценка
Отличный фильм с глубоким смыслом о сложных отношениях ребенка- подростка с родителями после развода. Идет больше двух часов, но того стоит.
25 февраля 2023, 09:24 Ответить
Мария Привалова 31 марта 2023, 21:02
Оценка
Очень уныло
Игра актеров -
Идея ничего, но воплотить ее не получилось
31 марта 2023, 21:02 Ответить
Киноафиша.инфо 1 апреля 2023, 11:32
в ответ на сообщение Мария Привалова от 31 марта 2023, 21:02
Добрый день! Жаль, что вам не понравился фильм, но спасибо, что поделились своим мнением 🙌🏼
1 апреля 2023, 11:32 Ответить
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