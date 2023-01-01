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Нули и единицы
Нули и единицы, 2021: актеры и роли
Zeros and Ones
Нули и единицы
2021 / Германия / Великобритания / Италия
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4.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
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Нули и единицы, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Абель Феррара
Abel Ferrara
В ролях
Итан Хоук
Ethan Hawke
Валерио Мастандреа
Valerio Mastandrea
Бабак Карими
Babak Karimi
Кристина Кириак
Cristina Chiriac
Дуня Сычева
Dounia Sichov
Фил Нилсон
Phil Neilson
Сальваторе Руокко
Salvatore Ruocco
Анна Феррара
Anna Ferrara
Валерия Корреале
Valeria Correale
Махмут Сифа Эркайя
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