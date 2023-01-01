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Нули и единицы Нули и единицы
Киноафиша Фильмы Нули и единицы Нули и единицы, 2021: актеры и роли
Zeros and Ones Нули и единицы 2021 / Германия / Великобритания / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Нули и единицы, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Абель Феррара Абель Феррара Abel Ferrara
В ролях
Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Валерио Мастандреа Валерио Мастандреа Valerio Mastandrea Бабак Карими Бабак Карими Babak Karimi Кристина Кириак Кристина Кириак Cristina Chiriac Дуня Сычева Дуня Сычева Dounia Sichov Фил Нилсон Phil Neilson Сальваторе Руокко Salvatore Ruocco Анна Феррара Anna Ferrara Валерия Корреале Valeria Correale Махмут Сифа Эркайя Mahmut Sifa Erkaya
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