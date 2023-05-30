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Тельма много работает, в одиночку воспитывает сына Луи и мечтает о лучшем будущем. Но однажды ее привычный мир рушится – мальчика сбивает машина, и он впадает в кому. Врачи уверяют женщину, что ребенок никогда не придет в себя, но героиня готова бороться за него до конца. Тельма случайно находит дневник сына, в котором есть список из десяти дел, которые нужно сделать до конца света. Среди пунктов – взять автограф известного мангаки, живущего в Токио, потрогать грудь математички и…