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Комната чудес Комната чудес
Киноафиша Фильмы Комната чудес Отзывы о фильме «Комната чудес»
La Chambre des merveilles Комната чудес 2023 / Франция
7.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Комната чудес»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тельма много работает, в одиночку воспитывает сына Луи и мечтает о лучшем будущем. Но однажды ее привычный мир рушится – мальчика сбивает машина, и он впадает в кому. Врачи уверяют женщину, что ребенок никогда не придет в себя, но героиня готова бороться за него до конца. Тельма случайно находит дневник сына, в котором есть список из десяти дел, которые нужно сделать до конца света. Среди пунктов – взять автограф известного мангаки, живущего в Токио, потрогать грудь математички и…

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Maryka 30 мая 2023, 23:23
Оценка
Трогательный сюжет, который задевает все струны души. Многие моменты откликаются и попадают в самое сердечко, о многом позволил задуматься. После просмотра появилось чёткое намерение обзавестись главным действующим атрибутом фильма - блокнотом со списком самых безумных и невероятных желаний, которые заслуживают осуществления именно в этой жизни. В финале я и мои соседки, которые располагались слева от меня, очень растрогались и проронили не одну парочку слезинок😔 Фильм однозначно рекомендую к просмотру, в особенности тем, кто позабыл о своих самых сокровенных мечтах❤️
30 мая 2023, 23:23 Ответить
elizavetamanager 31 мая 2023, 12:03
Оценка
У Тельмы есть любимый сын, работа на складе и день сурка. Все меняется, когда мальчика случайно сбивает грузовик, и он оказывается в коме. Чувствуя, что есть шанс пробудить сына к жизни, Тельма решает исполнять все его мечты, которые он написал в своем дневнике. Увидит ли он это все своими собственными глазами?
Фильм на французском языке с субтитрами. По сюжету фильма ей всего 30, но это уставшая замученная женщина. Для меня конец фильма не однозначный, не буду спойлерить, но мы увидели разное.
Хорошая история на тему остановиться и подумать , какой жизнью ты хотел бы жить. Жаль, что ради того, чтобы она задумалась, сын попал в кому.
Фильм с тяжелый смыслом, но легким юмором.
Спасибо киноафиша и киноклуб за возможность задуматься.
Фильм оставил теплое послевкусие.
31 мая 2023, 12:03 Ответить
ket5000 31 мая 2023, 14:41
Оценка
На что готова мать, ради своего любимого сына?
У Тельмы, обычной француженки, подрастает 12 летний сын. Она работает на складе, и все свое свободное время уделяет воспитанию сына и попыткам изучения английского языка. Но, все меняется в один прекрасный день, когда мальчик случайно попадает под колеса машины, катаясь на скейте. Одно мгновение и жизнь разделяется на до и после. Мальчик впадает в кому, но мать не готова сдаваться. Она сделает все, ради любимого сына. Даже совершит самые безумные поступки и научится жить заново
Этот фильм затронуть ваши чувства до глубины души, в некоторых моментах вы точно будете плакать, поскольку сюжет фильма откликается всем, у кого есть дети
Очень трогательная, красиво снятая картина, которая заставляет задуматься о том, что как много мы ещё не успели в жизни сделать и что нужно всегда быть рядом с близкими
31 мая 2023, 14:41 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2023, 17:52
в ответ на сообщение ket5000 от 31 мая 2023, 14:41
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
31 мая 2023, 17:52 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2023, 17:52
в ответ на сообщение elizavetamanager от 31 мая 2023, 12:03
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
31 мая 2023, 17:52 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2023, 17:52
в ответ на сообщение Maryka от 30 мая 2023, 23:23
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
31 мая 2023, 17:52 Ответить
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