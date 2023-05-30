Тельма много работает, в одиночку воспитывает сына Луи и мечтает о лучшем будущем. Но однажды ее привычный мир рушится – мальчика сбивает машина, и он впадает в кому. Врачи уверяют женщину, что ребенок никогда не придет в себя, но героиня готова бороться за него до конца. Тельма случайно находит дневник сына, в котором есть список из десяти дел, которые нужно сделать до конца света. Среди пунктов – взять автограф известного мангаки, живущего в Токио, потрогать грудь математички и…
Фильм на французском языке с субтитрами. По сюжету фильма ей всего 30, но это уставшая замученная женщина. Для меня конец фильма не однозначный, не буду спойлерить, но мы увидели разное.
Хорошая история на тему остановиться и подумать , какой жизнью ты хотел бы жить. Жаль, что ради того, чтобы она задумалась, сын попал в кому.
Фильм с тяжелый смыслом, но легким юмором.
Спасибо киноафиша и киноклуб за возможность задуматься.
Фильм оставил теплое послевкусие.
У Тельмы, обычной француженки, подрастает 12 летний сын. Она работает на складе, и все свое свободное время уделяет воспитанию сына и попыткам изучения английского языка. Но, все меняется в один прекрасный день, когда мальчик случайно попадает под колеса машины, катаясь на скейте. Одно мгновение и жизнь разделяется на до и после. Мальчик впадает в кому, но мать не готова сдаваться. Она сделает все, ради любимого сына. Даже совершит самые безумные поступки и научится жить заново
Этот фильм затронуть ваши чувства до глубины души, в некоторых моментах вы точно будете плакать, поскольку сюжет фильма откликается всем, у кого есть дети
Очень трогательная, красиво снятая картина, которая заставляет задуматься о том, что как много мы ещё не успели в жизни сделать и что нужно всегда быть рядом с близкими
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