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Черный телефон Черный телефон
Киноафиша Фильмы Черный телефон Черный телефон, 2022: актеры и роли
The Black Phone Черный телефон 2022 / США
7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Черный телефон, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Дерриксон Скотт Дерриксон Scott Derrickson
В ролях
Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Джереми Дэвис Джереми Дэвис Jeremy Davies Джеймс Рэнсон Джеймс Рэнсон James Ransone Мадлен МакГроу Мадлен МакГроу Madeleine McGraw Мэйсон Теймс Мэйсон Теймс Mason Thames Келлан Руд Келлан Руд Kellan Rhude Бракстон Александер Бракстон Александер Braxton Alexander
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