TheatreHD: Огонь в душе моей, 2021

В 2021 году Метрополитен впервые в истории театра открывает новый сезон оперой композитора-афроамериканца. Джазовый музыкант и композитор Теренс Бланшар, лауреат премии «Грэмми», совместно с дирижёром Янником Незе-Сегеном представляют музыкальную адаптацию известной мемуарной книги журналиста «Нью-Йорк Таймс» Чарльза Блоу. Опера на либретто кинорежиссёра и сценариста Кейси Леммонс рассказывает о жизни молодого человека, преодолевающего на своём пути множество невзгод и трудностей. Авторами постановки стали Джеймс Робинсон и Камилла А. Браун, режиссёры-постановщики недавнего спектакля «Порги и Бесс». Баритон Уилл Ливерман исполнит партию Чарльза, сопрано Энджел Блю — партию Судьбы/Одиночества/Греты, а сопрано Латония Мур — партию Билли. Опера в текущей расширенной версии написана по заказу Метрополитен-оперы совместно с Оперным театром Сент-Луиса и компанией «Джаз Сент-Луиса».