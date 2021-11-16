Наша рецензия

Эйлин Уорнос (Пейтон Лист) незадолго до казни не теряет своего буйного норова. Накануне введения смертельной инъекции с ней проводят финальное интервью, чтобы заполнить недостающие пробелы в судьбе второй женщины-маньяка в истории США. Ей предстоит вернуться в прошлое и вспомнить годы своей молодости. Когда приходилось ежедневно отбиваться от алкоголиков в барах и местной шпаны на пляжных вечеринках. Интервьюера интересует брак Эйлин с председателем яхт-клуба Льюисом Грацем Феллом (Тобин Белл)…