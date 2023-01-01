Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мой психолог - мистер голубь
Мой психолог - мистер голубь, 2021: актеры и роли
Dr. Bird's Advice for Sad Poets
Мой психолог - мистер голубь
2021 / США
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Мой психолог - мистер голубь, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
В ролях
Чейз Стоукс
Chase Stokes
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Тейлор Расселл
Taylor Russell
Лиза Эдельштайн
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Отзывы
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Чужая
Отзывы
2023, Россия, приключения, драма
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Отзывы
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу
От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице
Тест: насколько вы внимательны к деталям?
Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался
Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором
Федосееву-Шукшину лишили многомиллионного состояния: внучка на седьмом небе от счастья
Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР
Никто не ожидал: неприглядная правда о наглом воровстве Леонида Утесова
«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить