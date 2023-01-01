Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мелисса: Интимный дневник
Киноафиша Фильмы Мелисса: Интимный дневник Мелисса: Интимный дневник, 2005: актеры и роли
Melissa P. Мелисса: Интимный дневник 2005 / Италия / Испания
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мелисса: Интимный дневник, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лука Гуаданьино Лука Гуаданьино Luca Guadagnino
В ролях
Мария Вальверде Мария Вальверде Maria Valverde Фабриция Сакки Фабриция Сакки Fabrizia Sacchi
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
В отличие от присутствующих: Тарзан отличился на похоронах близкого друга
Грачевский в женском обличье: ахнете, увидев дочь создателя «Ералаша»
Отказался от роли, но озвучил: ахнете, чьим голосом в «Гардемаринах» говорит Жигунов
Дизайн из нулевых: вид хором Малышевой рассмешил простых россиян
Новая любовь Челобанова превзошла Пугачеву: речь вот о чем
Уже больше 50 сыновей и дочерей: этого актера можно смело называть самым многодетным в стране
Эту актрису считали бездарной и страшной: сейчас нет ни одного человека, который бы ее не знал
Проблемы с ребенком: план по возвращению Прилучного разоблачили
Тайную любовницу Караченцова называют главной бездарностью кино: играет даже хуже Поргиной
Самые независимые люди рождаются в этот месяц: им все по плечу
«Такой дурак»: Дубовицкая высказалась о неприязни к главной звезде «Кривого зеркала»
В такую и священник влюбится: Мэгги из «Поющих в терновнике» должна была сыграть другая актриса
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше