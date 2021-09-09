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Шугалей 3
Отзывы о фильме «Шугалей 3»
Шугалей 3
2021 / Россия
8.1
Оцените
50
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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lilu.fistashka
9 сентября 2021, 14:07
Оценка
Мне понравилось, что фильм хоть и снят в доступном, развлекательном формате, имеет свой посыл. Серьезный и весьма злободневный. Речь про борьбу с терроризмом, ставшем, к сожалению, главной угрозой всему человечеству. Надеюсь, такое полное и разностороннее раскрытие этой темы на экране сможет хоть как-то поспособствовать улучшению ситуации в этом вопросе.
9 сентября 2021, 14:07
13
0
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Дмитрий Одинцов
9 сентября 2021, 16:19
Оценка
Ничего так кино, мне понравилось. Надо бы посмотреть и первые две части, а то не все понятно.
9 сентября 2021, 16:19
10
0
Ответить
jina.laya
10 сентября 2021, 11:03
Оценка
Если в мире всем известен супермен, то в Африке – Шугалей – это я четко поняла из фильма. В общем, посмотрите, чтобы понять, о чем речь.
10 сентября 2021, 11:03
12
0
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andrei.danskoi
10 сентября 2021, 13:41
Оценка
Наверное, если бы фильм не был основан на реальных событиях, а у главных героев не было действительных прототипов, картина немало потеряла бы. Да, думаю, все равно было бы интересно. Но когда понимаешь, что происходящее на мониторе было и в жизни, ощущения от просмотра совершенно иные. Появляется некий элемент сопричастности и ощущение, что тебе позволили как бы за кулисы заглянуть.
10 сентября 2021, 13:41
8
0
Ответить
Comon
11 сентября 2021, 00:38
Оценка
Виды Африки ничего так, а фильм гламурная пустышка
11 сентября 2021, 00:38
0
10
Ответить
hiescom85
11 сентября 2021, 11:16
Оценка
Все как я люблю. Сочная картинка, живой и не скучный сюжет, спец эффекты тоже отличные. Наверное еще раз пересмотрю.
11 сентября 2021, 11:16
8
0
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p4radise.circus
12 сентября 2021, 12:11
Оценка
К третьей части, Полухин слился с образом на все сто. Об этом можно судить по встрече в фильме с прототипом главного героя. В четвертой будет кульминация видимо. Потом сложно будет перестраиваться на новые роли.
12 сентября 2021, 12:11
8
0
Ответить
lidaobutova
12 сентября 2021, 13:33
Оценка
Шугалею сложнее, чем Штирлицу. Он идет в открытую, прямо заявляя о своих целях. Поэтому и жизнь на волоске все время. Смотреть в кино это интересно конечно. А вот в жизни мне было бы сыкотно).
12 сентября 2021, 13:33
10
0
Ответить
ann1versary
13 сентября 2021, 10:25
Оценка
Фильмы про войну, про какие-то исторические или политические события чаще всего молодежи скучноваты оказываются. Больше на старшее поколение ориентир держат. Тут же очень живенький боевичок вышел. С узнаваемыми актерами и современными спецэффектами.
13 сентября 2021, 10:25
9
0
Ответить
kurtanovleonid
13 сентября 2021, 13:51
Оценка
Фильм однозначно стоит внимания. Хотя бы потому, что про Африку и Ливию у нас никогда ничего подобного не снимали. Ну кроме первых двух частей Шугалея, конечно.
13 сентября 2021, 13:51
9
0
Ответить
neckiforovnikolai
14 сентября 2021, 11:16
Оценка
Интересно, зачем Шугалея похитили с целью скрыть причастность ЦРУ к перевороту в Ливии, если это и так всем известно? Ну бросьте, ни один переворот не прошел без вливания миллиардов долларов.
14 сентября 2021, 11:16
10
0
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AleksandrPetroffff
14 сентября 2021, 12:24
Оценка
Позитивный настрой и мысли о родных помогли Шугалею пережить заключение в Митиге, как он рассказал в интервью. Полухин отыгрывает эти черты характера как родные.
14 сентября 2021, 12:24
8
0
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popovarvara93
15 сентября 2021, 20:21
Оценка
Посмотрела только из-за рекламного постера, где изображена погоня, Не разочаровалась, в кино есть и экшн, и смысл, и герои, за которых переживаешь по настоящему.
15 сентября 2021, 20:21
9
0
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birthsigh89
16 сентября 2021, 11:44
Оценка
Раз спецслужбы США пытаются устранить Шугалея физически, то видимо подкуп не прокатил. Ведь они сначала тупо пытаются купить людей на свои зеленые бумажки.
16 сентября 2021, 11:44
7
0
Ответить
robbiii2053
16 сентября 2021, 13:02
Оценка
Концовка была необычная) И, похоже, нас ждет 4 часть! Надеюсь с ней тоже не затянут.
16 сентября 2021, 13:02
8
0
Ответить
raso.makha
16 сентября 2021, 13:45
Оценка
Всегда думал, что по пустыне круто кататься. После просмотра как то сильно сомневаться в этом начал 😆😆
16 сентября 2021, 13:45
6
0
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volodymyrkolchev
17 сентября 2021, 10:19
Оценка
Не знаю как описать фильм, но что Максим только вернувшись домой сразу же идет на подвиг - достойно и 4 части о его приключениях! Будто Индиана Джонс в реальности, но приключения стоят человеческих жизней.
17 сентября 2021, 10:19
7
0
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Mark.marc.mars
17 сентября 2021, 15:31
Оценка
Прогресс невозможно не заметить. Фильм от части к части только растет.
17 сентября 2021, 15:31
6
0
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shepel.alexxx
19 сентября 2021, 12:07
Оценка
Не буду кидать спойлеров. Первые 2 части проморгал, посмотрел только третью на днях. Мне вроде зашло как отдельный фильм, теперь посмотрю 1 и 2.
19 сентября 2021, 12:07
6
0
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lia.chia.romanova
19 сентября 2021, 14:50
Оценка
Поступок настоящего мужчины "он нам помог, и я ему обязательно помогу, чтобы мне это не стоило". Все бы мужчины были такие как Шугалей.
19 сентября 2021, 14:50
9
0
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pashkovaarinochka
20 сентября 2021, 12:58
Оценка
Тут есть все, что нужно: и сюжет и экшн и юмор, и красивые, реальные виды. Да еще и главный герой не вымышленный человек! Это видимо и есть рецепт добротного фильма.
20 сентября 2021, 12:58
6
0
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LjowkaOlolowka
21 сентября 2021, 16:03
Оценка
Фильм интересен не только с политической точки зрения, хотя и рассказывает о том, что терроризм не дремлет и может прийти прямиком из Ливии и даже Европы - но и с художественной. Здесь сюжет попроще для восприятия, в начале есть бэки, так что «Шугалей-3» в какой-то степени можно назвать самостоятельным фильмом.
21 сентября 2021, 16:03
9
0
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anitasakha
23 сентября 2021, 14:42
Оценка
Мне эта часть более динамичной показалась. Но, при этом, не пострадал смысл. Что по мне, только плюсик создателям картины.
23 сентября 2021, 14:42
6
0
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milonovmark
23 сентября 2021, 14:56
Оценка
Какие же там классные африканские пейзажи! Просто ощущается и сильная жара и раскаленный песок и ценость хоть какого то тенька. Все же такое не сыграешь, тут в дейсвительности нужно снимать в пустыне.
23 сентября 2021, 14:56
8
0
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troha.kirill
24 сентября 2021, 13:29
Оценка
Не скажу, что на одном дыхании посмотрел, но было интересно. К слову, западные фильмы отличаются одинаковым клише от года к году. У нас, наоборот, кинематограф развивается, появляются интересные персонажи, причем с реальными прототипами.
24 сентября 2021, 13:29
5
0
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b1azer2007
25 сентября 2021, 13:07
Оценка
В этой истории отлично показано, что именно стойкая вера поддержит в любой ситуации
25 сентября 2021, 13:07
7
0
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cheevoss
25 сентября 2021, 13:24
Оценка
Действительно хороший фильм получился. От прошлых частей 3 фильм отошел. Как и по локации, так и по действиям в фильме. Полухин отлично сыграл Максима. Неожиданно было увидеть Кравченко, отличный актер! А уж сам Максим когда появился, был крайне удивлен!
25 сентября 2021, 13:24
3
0
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Xxx Xxx
26 сентября 2021, 17:18
Фильм не айс. Главный актер бесявый тип
26 сентября 2021, 17:18
1
4
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elizaveta.frolow4
26 сентября 2021, 17:46
Оценка
Радует, что наши киноделы наконец начали брать за сюжет реальные истории, а не высосанные из пальца. Может быть, Шугалей задаст новый тренд?
26 сентября 2021, 17:46
5
0
Ответить
Сергей
27 сентября 2021, 00:34
Ммм, судя по отзывам, стоит сходить..
27 сентября 2021, 00:34
1
0
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Виктор Принципов
27 сентября 2021, 13:06
Оценка
Почему жены всегда зовут ужинать, когда у мужиков наклевывается реальное дело? Кстати, из всех экшенов, в Шугалее самая нормальная линия любви. Традиционная.
27 сентября 2021, 13:06
2
0
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joncluni
27 сентября 2021, 13:16
Оценка
Хороший и продуманный фильм! Можно смотреть сразу после первых двух, но можно и отдельно. Хотя, тогда некоторые моменты, связанные с главным героем, будут не понятны.
27 сентября 2021, 13:16
1
0
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retakfacknj
28 сентября 2021, 10:06
Оценка
Фильм о том, что одно зло порождает другое и попытки скрыть его ещё больше увеличивают зло. Ну и поиск правды - дело опасное.
28 сентября 2021, 10:06
4
0
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ГанДам
30 сентября 2021, 12:45
Оценка
Смотрел по рекомендации друга, не скажу, конечно, что это какой-нибудь уровень “Marvel”, но и фильм совершенно о другом. Таких классических боевичков с хохмой между передрягами давненько не смотрел. Даже немного понастольгировал о стареньких фильмах.
А Киновселенную с кучей спецэффектов уже пытались у нас снять(Защитники), но в итоге вышла какашка, а не “ответ Marvel”.
30 сентября 2021, 12:45
1
0
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daobluf80
2 октября 2021, 13:18
Оценка
Полухину удалось создать образ, который долго не выходит из головы и которому хочется подражать. Хотя бы в том, как Шугалей умеет шутить и быть спокойным в экстремальных ситуациях.
2 октября 2021, 13:18
2
0
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bakotinaira
3 октября 2021, 12:57
Оценка
Я приятно удивлена, потому что не видела хорошего российского кино в этом жанре
3 октября 2021, 12:57
3
0
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Андрей рублев
3 октября 2021, 13:38
Оценка
Полухин в роль хорошо вжился) Не скажу, что фанат его фильмов, но в роль Шугалея он вжился на все 110%. Красиво отыграл!
3 октября 2021, 13:38
0
0
Ответить
frivcho83
5 октября 2021, 13:10
Оценка
Шугалей и на грани смерти в пустыне продолжает рассуждать о политике, об американцах, как они разводят Европу на деньги, пугая своими же карманными террористами. А Самер обычный человек. Его волнует вода и еда. Но все равно он не отстает от Шугалея, так как подсознательно понимает, что правда и жизнь в одной стороне.
5 октября 2021, 13:10
0
0
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nikolaev547nikolaev
6 октября 2021, 10:18
Оценка
Когда американцам нужна халявная нефть, то они создают тысячи фильмов и раздадут сотни "Оскаров" (завоеватель в переводе), чтоб обелить свои преступления. Тут вышел один Шугалей и у американцев истерика. Вот где победа, не числом, а умением😎
6 октября 2021, 10:18
0
0
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popovarvara93
6 октября 2021, 18:34
Оценка
Кстати, недавно же Максим Шугалей в тоже проблемные и теплые страны ездил, так что основы для новых сценариев, можно считать, готова.
6 октября 2021, 18:34
0
0
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ver0nika.ice
9 октября 2021, 12:52
Фильмы отлично показывают как менялась жизнь у человека: от жуткого плена до таких опасных приключений по африканским странам!
9 октября 2021, 12:52
0
0
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klava.archibaldovna
10 октября 2021, 14:52
Самый дорогой переводчик не измеряется тысячей долларов и часами, а измеряется терпением и отсутствием нытья. Доказано Шугалеем)
10 октября 2021, 14:52
0
0
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Влад Котов
11 октября 2021, 13:54
«Шугалей-3» - фильм, который сочетает в себе много направлений: биографию, фильм-путешествие, боевик с художественными и даже документальными отголосками. 🚶🚅🙀
11 октября 2021, 13:54
2
0
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stehver89
13 октября 2021, 15:38
Куда только судьба русских не забрасывает. Но и в Афгане, и в Сирии, а теперь и в Ливии, местные жители складывают про них легенды. Это то, что нас отличает от западных "миротворцев", которых население откровенно ненавидит.
13 октября 2021, 15:38
0
0
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ox4nagracheva
16 октября 2021, 10:29
Люблю фильмы, которые имеют под собой реальную жизненную основу. Всегда больше втягиваешься в сюжет и сопереживаешь героям, когда понимаешь, что происходящее на экране - не просто вымысел, сочиненный сценаристами картины
16 октября 2021, 10:29
0
0
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baddest.acter
17 октября 2021, 12:53
Отличный фильм как для вечернего просмотра, так если хочется посмотеть что-то правдивое, над чем-то поразмышлять. А подобных фильмов ( которые могут в себе совместить и одно и другое)- не много.
17 октября 2021, 12:53
0
0
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finphorosleu1989
18 октября 2021, 14:55
Это вам не Джеймс Бонд. Тот бы наверное сразу освободил всех хороших из под гнета всех плохих.🤣 Только в бондиане никогда не расскажут, что именно Британия и Запад разграбили Африку. Поэтому и нужны оправдывающие Европу фильмы. У нас миссия попроще. Показать правду. А эта миссия выполнима.
18 октября 2021, 14:55
1
0
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yexebim704
19 октября 2021, 09:45
Фильм отличный, отзывам верить можно 😉
19 октября 2021, 09:45
0
0
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iseliro
21 октября 2021, 15:34
Фарид на флэшке имеет доказательства, что в Мали, НАТО снова разыграет грабительскую карту, как в Ливии. Так что у Шугалея еще много работы.
21 октября 2021, 15:34
0
0
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forcont83
25 октября 2021, 11:50
Глянул накануне вечерком- огонь! Предыдущие части на выхах обязательно гляну, думаю они ничуть не хуже сняты.
25 октября 2021, 11:50
0
0
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snezhanaparfenowa
29 октября 2021, 13:14
Фильм самое то для хорошего вечера. Заодно, через экран, отчасти погреться можно)
29 октября 2021, 13:14
0
0
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Oreo_vanilla
31 октября 2021, 15:23
хороший приключенческий боевик, однозначно 10/10
31 октября 2021, 15:23
0
0
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qolanwolf
3 ноября 2021, 13:06
Мне фильм очень понравился. Вот это ощущение дружеского приключения и передряг в картине очень хорошо передано.
3 ноября 2021, 13:06
0
0
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westmic88
7 ноября 2021, 14:34
Так, после кадров с флэшкой усиленно думаю, куда теперь Макс оправится?) и про что будет следующая часть ( надеюсь она будет).
7 ноября 2021, 14:34
0
0
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Мария Левченко
8 ноября 2021, 20:26
Что тут сказать, фильм - хорош... примите мои аплодисменты!))
8 ноября 2021, 20:26
0
0
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А Киновселенную с кучей спецэффектов уже пытались у нас снять(Защитники), но в итоге вышла какашка, а не “ответ Marvel”.
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