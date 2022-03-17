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Доктор Свисток
Отзывы о фильме «Доктор Свисток»
Доктор Свисток
2022 / Россия
Трейлер
3.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 2.5
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Игорь Лисовский
17 марта 2022, 12:42
Оценка
Первый раз не досмотрели "фильм" и вышли с чувством брезгливости к "создателям"
этого г....а и злости за свои и народные потраченные деньги. Мне кажется нужно ввести уголовную ответственность за воровство народных денег. Создатели этого фильма должны быть первыми.
17 марта 2022, 12:42
0
1
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User
19 марта 2022, 19:32
Оценка
Очень глупый фильм, не советую
19 марта 2022, 19:32
0
0
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lti05031990
20 марта 2022, 18:11
Оценка
Самый ужасный фильм ,который я вообще смотрела , хотя смотрела это громко сказано. На 1 первой минуте ,уже стало понятно ,что полный отстой . Но я решила ещё посидеть в надежде на лучшее . Но посмотрев ещё 10 минут , пожалела ,что не ушла раньше . Дальше было только хуже ... Осадок такой остался , что не передать словами. У меня большой вопрос , кто разрешил такой фильм в прокат . Как можно ТАК позорить отечественный кинематограф.
20 марта 2022, 18:11
0
0
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anka-2_9
21 марта 2022, 18:22
Оценка
Нам понравилось, в начале не цепляет потом интересно , посмеялись от души
21 марта 2022, 18:22
0
0
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Olya Ryazhskih
21 марта 2022, 23:09
Оценка
Фильм вообще не удивил , наоборот пожалели что пошли на него . Не советую идти на этот фильм ((((
21 марта 2022, 23:09
0
0
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User
22 марта 2022, 12:17
Оценка
Знала бы не пошла. Неинтересный фильм.
22 марта 2022, 12:17
0
0
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User
27 марта 2022, 14:49
Оценка
Самое не красивое, не смешное нечто.Фильмом это точно назвать нельзя.Ни кому не рекомендую.
27 марта 2022, 14:49
0
0
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User
30 марта 2022, 08:27
Оценка
Не советую очень глупый филим не смешной
30 марта 2022, 08:27
0
0
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этого г....а и злости за свои и народные потраченные деньги. Мне кажется нужно ввести уголовную ответственность за воровство народных денег. Создатели этого фильма должны быть первыми.
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