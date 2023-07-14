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Проклятый дом 5 Проклятый дом 5
Киноафиша Фильмы Проклятый дом 5 Отзывы о фильме «Проклятый дом 5»
Know Fear Проклятый дом 5 2021 / США
4.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Проклятый дом 5»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В подвале дома семья борется с демоном. Один из жильцов одержим, остальные, используя персональные навыки (кто на латыни умеет читать, кто слышит потустороннее), пытаются остановить темные силы. Ничего не получается. Обряд сорван. Одержимый благополучно разделывается со всем своим окружением. Спустя некоторое время дом продают и в него въезжают новые жильцы. Если Дональд (Дэвид Алан Баш) — человек рациональный и в потустороннее не верит, то Венди (Эми Карлсон), наоборот, едва ли не с…

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Ferensy 14 июля 2023, 02:07
Оценка
Фильм не интересный. Можно было бы в каждой сцене добавить, придумать лучше, сделать качественнее. Но как будто это была студенческая работа. При этом не очень качественная.

Когда снимаешь такой фильм, ты должен понимать, что если просто его снимешь, то это будет такой же фильм как многие уже снимали до тебя. По этому стоит проявить фантазию, а не только голландские углы, да дрожащая камера на диалогах.

Вот к примеру Зловещие мертвецы. История простоя как три копейки, но реализация задумки мягко говоря прорывная. Создатели не показали самого Зла и тем самым только нагнетали.

Или полтергейст. Там вообще пол фильма перед шипящим телевизором проходит, но как проходит. Это и показывает талант.

Весь этот фильм как будто бы снимался только ради твиста в конце, но ведь вся подводка к нему важна, а не только последние 2 минуты.

Незачёт.
14 июля 2023, 02:07 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июля 2023, 11:33
в ответ на сообщение Ferensy от 14 июля 2023, 02:07
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
14 июля 2023, 11:33 Ответить
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