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Команда из штата Индиана
Киноафиша Фильмы Команда из штата Индиана Команда из штата Индиана, 1986: актеры и роли
Hoosiers Команда из штата Индиана 1986 / Великобритания
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Команда из штата Индиана, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Анспо David Anspaugh
В ролях
Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Барбара Херши Барбара Херши Barbara Hershey Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper Шеб Вули Sheb Wooley
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