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Застрявшие вместе
Stuck Together
Застрявшие вместе, 2021
2021 / Франция
Трейлер
5.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
5.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
20 октября 2021
Премьера в мире
20 октября 2021
Стрим-сервис
Netflix
В ролях
Дэни Бун
Иван Атталь
Лилиан Ровер
Франсуа Дамиенс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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