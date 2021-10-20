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Застрявшие вместе Застрявшие вместе
Киноафиша Фильмы Застрявшие вместе
Stuck Together

Застрявшие вместе, 2021

2021 / Франция
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 20 октября 2021
Премьера в мире 20 октября 2021
Стрим-сервис Netflix
В ролях
Дэни Бун
Дэни Бун
Иван Атталь
Иван Атталь
Лилиан Ровер
Лилиан Ровер
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Застрявшие вместе 2 постера
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