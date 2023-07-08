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Одни дома Одни дома
Киноафиша Фильмы Одни дома Отзывы о фильме «Одни дома»
Pups Alone Одни дома 2021 / США
5.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Отзывы о фильме «Одни дома»

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Наша рецензия

После смерти жены Роберт с головой ушел в работу. Весь дом наполнился безумными изобретениями, помогающими в любой мелочи. Погрузившись в науку, он абсолютно забыл о своей дочери, которая вынуждена присматривать за отцом, неспособным вспомнить о еде и сне. Это должно измениться после совместной поездки на горнолыжный курорт в канун Рождества. Охранять дом оставляют собаку по кличке Чарли. Но отдохнуть от хозяев ей не удастся, ведь парочка неуклюжих грабителей мечтает разбогатеть в…

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Ferensy 8 июля 2023, 14:31
Оценка
Фильм по схеме - "А теперь мы снимем такой же фильм, только вместо людей будут собаки". При этом сделан специально крайне плохо.

Хотя, если вы хотите побыть наедине с собой полтора часа и вам в этом мешают дети - включите им это кино. Уверен их внимание оно будет держать.

Дольф Лунгрен выглядит отлично.
8 июля 2023, 14:31 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июля 2023, 19:42
в ответ на сообщение Ferensy от 8 июля 2023, 14:31
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
8 июля 2023, 19:42 Ответить
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