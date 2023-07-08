После смерти жены Роберт с головой ушел в работу. Весь дом наполнился безумными изобретениями, помогающими в любой мелочи. Погрузившись в науку, он абсолютно забыл о своей дочери, которая вынуждена присматривать за отцом, неспособным вспомнить о еде и сне. Это должно измениться после совместной поездки на горнолыжный курорт в канун Рождества. Охранять дом оставляют собаку по кличке Чарли. Но отдохнуть от хозяев ей не удастся, ведь парочка неуклюжих грабителей мечтает разбогатеть в…
Хотя, если вы хотите побыть наедине с собой полтора часа и вам в этом мешают дети - включите им это кино. Уверен их внимание оно будет держать.
Дольф Лунгрен выглядит отлично.
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