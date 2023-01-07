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Отзывы о фильме «Клипмейкеры»
Клипмейкеры
2022 / Россия
Трейлер
5.6
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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old_falc
7 января 2023, 19:35
Оценка
Через юмор показали весь ужас и блеск 90-х. Что-то было и хорошее... например песни, которые звучат на протяжении всего фильма. Но человеческая жизнь стоила грошь. Пьянство, наркотики - сколько молотых и талантливых ушло из-за них. Бандитские разборки, замешанные на политике.... страшно. Молодёжи идти не стоит - просто не поймут всех скрытых смыслов ( ну что, знают они, кто такой Берёза?) а вот кто постарше, особенно тем кто жил в 90-е советую пойти.... Хотя бы чтоб послушать музыку.
7 января 2023, 19:35
0
0
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User
8 января 2023, 17:11
Оценка
Скукота и приметив. Ни какого смысла, артисты неплохие, но сценарий больше, чем на 2 не тянет. Пародии на Меладзе, Преснякова и Титомира вообще не поддаются критике. Зал был пустой, несмотря на то, что был выходной.
8 января 2023, 17:11
0
0
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User
8 января 2023, 23:02
Оценка
Как вообще министерство культуры это убожество пропустило в прокат ? Фильм полное дно , бессмыслен и с дешевой игрой актеров
8 января 2023, 23:02
1
1
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Светлана Бобрышева
11 января 2023, 19:28
Оценка
Прикольный фильм, посмеялись от души)))
11 января 2023, 19:28
0
1
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kerastase
15 января 2023, 14:24
Оценка
Прекрасное стильное кино о 90-х
15 января 2023, 14:24
0
1
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