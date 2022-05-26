Наша рецензия

Холодным летом 1991 года в квартире следователя Иссы Давыдова (потрясающий Нико Тавадзе) празднуют повышение по службе: Исса Валентинович получил звание подполковника. Но пока друзья поднимают бокалы и произносят тосты, виновник торжества в ярости разносит кухню. Ему только что сообщили, что в деле, за раскрытие которого его наградили новой звездочкой на погонах, появилась выжившая жертва. Раненую девушку (Аглая Тарасова) подобрал на дороге проезжавший мимо водитель. «Получается, мы…