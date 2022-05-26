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Казнь Казнь
Киноафиша Фильмы Казнь Отзывы о фильме «Казнь»
Казнь 2021 / Россия
8.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Казнь»

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Наша рецензия

Холодным летом 1991 года в квартире следователя Иссы Давыдова (потрясающий Нико Тавадзе) празднуют повышение по службе: Исса Валентинович получил звание подполковника. Но пока друзья поднимают бокалы и произносят тосты, виновник торжества в ярости разносит кухню. Ему только что сообщили, что в деле, за раскрытие которого его наградили новой звездочкой на погонах, появилась выжившая жертва. Раненую девушку (Аглая Тарасова) подобрал на дороге проезжавший мимо водитель. «Получается, мы…

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isnotalkoholik17 26 мая 2022, 23:55
Оценка
лучший фильм за последнее время. то, как снято, как подобрана цветовая палитра и как отыграли актёры свои роли - заслужило высшую оценку. вся съёмочная группа постаралась на славу. ничего лишнего. нет моментов, где становилось бы скучно или терялся смысл действий героев или самого фильма. конец порадовал. действительно реалистичный и не типичный. однозначно советую к просмотру!
26 мая 2022, 23:55 Ответить
User 4 июня 2022, 20:55
Оценка
Смотрел фильм с сестрой ей фильм понравился и мне тоже
4 июня 2022, 20:55 Ответить
User 16 июня 2022, 00:45
Оценка
Третий сорт, не брак…
16 июня 2022, 00:45 Ответить
borodayns 3 августа 2022, 18:47
Оценка
Мне показался ужасным. Не могла дождаться конца
3 августа 2022, 18:47 Ответить
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